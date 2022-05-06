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Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/1П
4.5
2
Найти аналог
Автоматические выключатели
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/1П
    Арт. 77777X2791023
    4.5
    2
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/1П
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/1П
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/1П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/1П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/1П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/1П

      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/1П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X2791023
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автоматические выключатели ВА 47-63 6 кА EKF PROxima являются механическими коммутационными аппаратами, производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнениях и соответствуют ГОСТ Р 50345-2010. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованная конструкция. В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовому зажиму и служащие для опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Корпус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса. Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями. На лицевой панели выключателей имеется цветовой индикатор состояния. Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку.

        Преимущества

        • Повышенная жесткость корпуса
        • Увеличенная твердость винтов
        • Момент затяжки и глубина зачистки провода на корпусе
        • Углубления на корпусе для охлаждения аппарата
        • Автоматическая доводка рукоятки управления