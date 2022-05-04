Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/2П

Автоматические выключатели ВА 47-63 — современное поколение коммутационных аппаратов, предназначены для оперативного управления участками электрических цепей, а так же защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях.

Особенности:

1. Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам. 2. Наличие монолитной лицевой панели. 3. Повышенная жесткость корпуса — шесть заклепок. 4. Корпус имеет профильные углубления, что способствует естественной вентиляции для обеспечения охлаждения. 5. Cкругленные клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками. 6. Наличие индикаторного окошка состояния контактов. 7. Автоматическая доводка рукоятки управления (эффект подпружинивания). 8. Двухпозиционный зажим на DIN-рейку.