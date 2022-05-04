Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/3П

Автоматический модульный выключатель - изделие, которое устанавливается в жилых домах или офисных помещениях для защиты электроцепей от перегрузок и коротких замыканий.

Особенности:

1. Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам. 2. Наличие монолитной лицевой панели. 3. Повышенная жесткость корпуса — шесть заклепок. 4. Корпус имеет профильные углубления, что способствует естественной вентиляции для обеспечения охлаждения. 5. Cкругленные клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками. 6. Наличие индикаторного окошка состояния контактов. 7. Автоматическая доводка рукоятки управления (эффект подпружинивания). 8. Двухпозиционный зажим на DIN-рейку.