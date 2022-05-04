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Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/3П
5.0
2
260 ₽
Автоматические выключатели
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/3П
    Арт. 77777X2791025
    5.0
    2
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/3П
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/3П
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/3П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/3П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/3П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/3П

      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 10А/3П

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X2791025
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Частота, Гц
      		50
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		50
      Мин. рабочая температура, °C
      		-25
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      •     Автоматический модульный выключатель - изделие, которое устанавливается в жилых домах или офисных помещениях для защиты электроцепей от перегрузок и коротких замыканий.

        Особенности:

        1. Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам. 2. Наличие монолитной лицевой панели. 3. Повышенная жесткость корпуса — шесть заклепок. 4. Корпус имеет профильные углубления, что способствует естественной вентиляции для обеспечения охлаждения. 5. Cкругленные клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками. 6. Наличие индикаторного окошка состояния контактов. 7. Автоматическая доводка рукоятки управления (эффект подпружинивания). 8. Двухпозиционный зажим на DIN-рейку.