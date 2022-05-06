Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 16А/1П
Арт. 77777X2791005
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Частота, Гц
|50
|
Степень защиты
|IP 20
- Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima являются механическими коммутационными аппаратами, производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнениях и соответствуют ГОСТ Р50345-2010. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованная конструкция. В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовому зажиму и служащие для опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам.
Преимущества
- Корпус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса
- Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями
- На лицевой панели выключателей имеется цветовой индикатор состояния