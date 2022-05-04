Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 20А/2П
Арт. 77777X2791043
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Степень защиты
|IP 20
- Автоматический модульный выключатель - это аппарат, который используется для защиты электрических систем от коротких замыканий и перегрузок.
Преимущества
- Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам
- Наличие монолитной лицевой панели
- Повышенная жесткость корпуса — шесть заклепок.
- Корпус имеет профильные углубления, что способствует естественной вентиляции для обеспечения охлаждения
- Cкругленные клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками
- Наличие индикаторного окошка состояния контактов
- Автоматическая доводка рукоятки управления (эффект подпружинивания)
- Двухпозиционный зажим на DIN-рейку