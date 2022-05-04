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Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 20А/2П
4.5
2
350 ₽
Автоматические выключатели
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 20А/2П
    Арт. 77777X2791043
    4.5
    2
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 20А/2П
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 20А/2П
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 20А/2П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 20А/2П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 20А/2П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 20А/2П

      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 20А/2П

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X2791043
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автоматический модульный выключатель - это аппарат, который используется для защиты электрических систем от коротких замыканий и перегрузок. 

        Преимущества

        • Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам
        • Наличие монолитной лицевой панели
        • Повышенная жесткость корпуса — шесть заклепок.
        • Корпус имеет профильные углубления, что способствует естественной вентиляции для обеспечения охлаждения
        • Cкругленные клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками
        • Наличие индикаторного окошка состояния контактов
        • Автоматическая доводка рукоятки управления (эффект подпружинивания)
        • Двухпозиционный зажим на DIN-рейку