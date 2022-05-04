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Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/2П
5.0
2
Найти аналог
Автоматические выключатели
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/2П
    Арт. 77777X2791009
    5.0
    2
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/2П
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/2П
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/2П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/2П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/2П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/2П

      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/2П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X2791009
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		80х36х42
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автоматический двухполюсный выключатель EKF 25А С ВА47-63 4.5кА PROxima mcb4763-2-25C-pro 2813266 - надежный, долговечный и простой в монтаже механический коммутационный аппарат с пломбировкой и усиливающими заклепками для препятствия расхождению корпуса. Используется для включения и отключения сети электропитания переменного тока, а также для защиты от перегрузок и короткого замыкания.

        Преимущества

        • Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам
        • Наличие монолитной лицевой панели
        • Повышенная жесткость корпуса - шесть заклепок
        • Выключатель оборудован удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделием
        • На лицевой панели выключателя имеется цветовой индикатор состояния
        • Соответствует ГОСТ Р 50345-2010
        • Количество силовых полюсов: 2
        • Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
        • Способ монтажа: DIN-рейка
        • Род тока: Переменный (AC)
        • Номинальное напряжение: 400 В
        • Степень защиты: IP20
        • Количество модулей: DIN 2
        • Материал изделия: Пластик
        • Исполнение: Стационарное
        • Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
        • Вид привода: Ручной
        • Тип дополнительного расцепителя: Нет
        • Частота: 50 Гц
        • Предельная отключающая способность: 4.5 кA
        • Потери мощности: 4.4 Вт
        • Материал проводника: Медь
        • Температура эксплуатации: от -40 до +55 °С
        • Климатическое исполнение: УХЛ4
        • Сфера применения: Бытовое и промышленность
        • Максимальное сечение подключаемого кабеля: 25 мм2
        • Размеры EKF 25А С ВА47-63 4.5кА PROxima mcb4763-2-25C-pro 2813266: (ВхШхГ) 80х36х42 мм