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Выпрямитель Форсаж 315M PRO Накс
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Выпрямитель Форсаж 315M PRO Накс
    Арт. 708319
    Выпрямитель Форсаж 315M PRO Накс
    Выпрямитель Форсаж 315M PRO Накс
    Выпрямитель Форсаж 315M PRO Накс
      Выпрямитель Форсаж 315M PRO Накс
      Выпрямитель Форсаж 315M PRO Накс
      Выпрямитель Форсаж 315M PRO Накс

      Выпрямитель Форсаж 315M PRO Накс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 708319

      Характеристики

      Производитель
      		ГРПЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		12
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		315
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат сварочный ФОРСАЖ 315М НАКС постоянного тока без комплекта. Аппарат промышленного применения предназначен для ручной электродуговой сварки стальных материалов, деталей и агрегатов (режим «ММА») и аргонодуговой сварки деталей и материалов из титана, нержавеющей стали и медных сплавов (режим «TIG»).
        Аппарат обеспечивает стабильность процесса сварки; высококачественное формирование шва и заварки кратера сварочного шва за счет плавного нарастания и спада сварочного тока; выполнение сварочных швов в любых пространственных положениях; возможность сварки тонкостенных материалов малыми токами даже при наличии между ними относительно больших зазоров.

        Преимущества

        • стабильность процесса сварки
        • высококачественное формирование шва и заварки кратера сварочного шва за счет плавного нарастания и спада сварочного тока
        • выполнение сварочных швов в любых пространственных положениях
        • возможность сварки тонкостенных материалов малыми токами даже при наличии между ними относительно больших зазоров