Выпрямитель Форсаж 315M PRO Накс
Арт. 708319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|12
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Макс. сварочный ток MMA, А
|315
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Аппарат сварочный ФОРСАЖ 315М НАКС постоянного тока без комплекта. Аппарат промышленного применения предназначен для ручной электродуговой сварки стальных материалов, деталей и агрегатов (режим «ММА») и аргонодуговой сварки деталей и материалов из титана, нержавеющей стали и медных сплавов (режим «TIG»).
Аппарат обеспечивает стабильность процесса сварки; высококачественное формирование шва и заварки кратера сварочного шва за счет плавного нарастания и спада сварочного тока; выполнение сварочных швов в любых пространственных положениях; возможность сварки тонкостенных материалов малыми токами даже при наличии между ними относительно больших зазоров.
Преимущества
- стабильность процесса сварки
- высококачественное формирование шва и заварки кратера сварочного шва за счет плавного нарастания и спада сварочного тока
- выполнение сварочных швов в любых пространственных положениях
- возможность сварки тонкостенных материалов малыми токами даже при наличии между ними относительно больших зазоров