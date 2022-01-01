Выпрямитель Форсаж 315M PRO Накс

Преимущества

стабильность процесса сварки

высококачественное формирование шва и заварки кратера сварочного шва за счет плавного нарастания и спада сварочного тока

выполнение сварочных швов в любых пространственных положениях

возможность сварки тонкостенных материалов малыми токами даже при наличии между ними относительно больших зазоров

Аппарат сварочный ФОРСАЖ 315М НАКС постоянного тока без комплекта. Аппарат промышленного применения предназначен для ручной электродуговой сварки стальных материалов, деталей и агрегатов (режим «ММА») и аргонодуговой сварки деталей и материалов из титана, нержавеющей стали и медных сплавов (режим «TIG»).Аппарат обеспечивает стабильность процесса сварки; высококачественное формирование шва и заварки кратера сварочного шва за счет плавного нарастания и спада сварочного тока; выполнение сварочных швов в любых пространственных положениях; возможность сварки тонкостенных материалов малыми токами даже при наличии между ними относительно больших зазоров.