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Выпрямитель "Форсаж 500" Накс
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Выпрямитель "Форсаж 500" Накс
    Арт. 708222
    Выпрямитель "Форсаж 500" Накс

      Выпрямитель "Форсаж 500" Накс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 708222

      Характеристики

      Производитель
      		ГРПЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		18.9
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		500
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат (без комплекта) Форсаж 500AC/DC ВИАМ.683151.030 функционирует от трехфазной сети с частотой 50 Гц, в случае экстренного отключения или при эксплуатации в полевых условиях возможно подключение к передвижной электростанции мощностью не менее 25 кВА. Оборудование предназначается для аргонодуговой сварки неплавящимися электродами, а также для ручной электродуговой варки штучными электродами. Широкий набор встроенных функций (HOT START, ARC FORCE, ANTISTICK) гарантирует легкость и простоту использования. Плавная регулировка тока позволяет получить прекрасные соединения, даже при работе с тонколистовыми материалами. Микропроцессорное управление служит для индивидуальной настройки под конкретный материал. Импульсный режим предназначается для контроля над теплодвижением и деформацией шва. Прочный корпус надежно защищает внутренние узлы от механических повреждений.

        Преимущества

        • Ток дежурной дуги в диапазоне от 5 до 60 А
        • Диапазон частоты выходного тока (для режима TIG AC) от 20 до 300 Гц
        • Процент нагрузки при сварочном токе 400 А - 100
        • Максимальная потребляемая мощность - 27 кВА
        • Регулируемое время нарастания/спада тока - от 0 до 10 / от 0 до 15
        • Выбор режима работы - TIG AC, TIG DC, MMA
        • Дистанционное управление сварочным током
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Автоматическое отключение при перепадах напряжения сети
        • ЖК-дисплей позволяет контролировать настройки и рабочие параметры
        • Безопасность эксплуатации
        • Регулируемый импульсный режим
        • Защита от перегрева, перегрузки или при аварии
        • Контактный и бесконтактный (встроенный осциллятор) поджиг дуги
        • Хранение в памяти 30-ти пользовательских программ в режиме TIG и 10-ти программ в режиме ММА
        • Автоматическое сохранение настроек после 1 минуты устойчивой работы
        • Защита от пыли за счет эффективного управления работой вентилятора