Выпрямитель "Форсаж 500" Накс

Преимущества

Ток дежурной дуги в диапазоне от 5 до 60 А

Диапазон частоты выходного тока (для режима TIG AC) от 20 до 300 Гц

Процент нагрузки при сварочном токе 400 А - 100

Максимальная потребляемая мощность - 27 кВА

Регулируемое время нарастания/спада тока - от 0 до 10 / от 0 до 15

Выбор режима работы - TIG AC, TIG DC, MMA

Дистанционное управление сварочным током

Не требует сложного технического обслуживания

Автоматическое отключение при перепадах напряжения сети

ЖК-дисплей позволяет контролировать настройки и рабочие параметры

Безопасность эксплуатации

Регулируемый импульсный режим

Защита от перегрева, перегрузки или при аварии

Контактный и бесконтактный (встроенный осциллятор) поджиг дуги

Хранение в памяти 30-ти пользовательских программ в режиме TIG и 10-ти программ в режиме ММА

Автоматическое сохранение настроек после 1 минуты устойчивой работы

Защита от пыли за счет эффективного управления работой вентилятора

Сварочный аппарат (без комплекта) Форсаж 500AC/DC ВИАМ.683151.030 функционирует от трехфазной сети с частотой 50 Гц, в случае экстренного отключения или при эксплуатации в полевых условиях возможно подключение к передвижной электростанции мощностью не менее 25 кВА. Оборудование предназначается для аргонодуговой сварки неплавящимися электродами, а также для ручной электродуговой варки штучными электродами. Широкий набор встроенных функций (HOT START, ARC FORCE, ANTISTICK) гарантирует легкость и простоту использования. Плавная регулировка тока позволяет получить прекрасные соединения, даже при работе с тонколистовыми материалами. Микропроцессорное управление служит для индивидуальной настройки под конкретный материал. Импульсный режим предназначается для контроля над теплодвижением и деформацией шва. Прочный корпус надежно защищает внутренние узлы от механических повреждений.