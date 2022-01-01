Выпрямитель "Форсаж 500" Накс
Арт. 708222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|18.9
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Макс. сварочный ток MMA, А
|500
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|5
- Сварочный аппарат (без комплекта) Форсаж 500AC/DC ВИАМ.683151.030 функционирует от трехфазной сети с частотой 50 Гц, в случае экстренного отключения или при эксплуатации в полевых условиях возможно подключение к передвижной электростанции мощностью не менее 25 кВА. Оборудование предназначается для аргонодуговой сварки неплавящимися электродами, а также для ручной электродуговой варки штучными электродами. Широкий набор встроенных функций (HOT START, ARC FORCE, ANTISTICK) гарантирует легкость и простоту использования. Плавная регулировка тока позволяет получить прекрасные соединения, даже при работе с тонколистовыми материалами. Микропроцессорное управление служит для индивидуальной настройки под конкретный материал. Импульсный режим предназначается для контроля над теплодвижением и деформацией шва. Прочный корпус надежно защищает внутренние узлы от механических повреждений.
Преимущества
- Ток дежурной дуги в диапазоне от 5 до 60 А
- Диапазон частоты выходного тока (для режима TIG AC) от 20 до 300 Гц
- Процент нагрузки при сварочном токе 400 А - 100
- Максимальная потребляемая мощность - 27 кВА
- Регулируемое время нарастания/спада тока - от 0 до 10 / от 0 до 15
- Выбор режима работы - TIG AC, TIG DC, MMA
- Дистанционное управление сварочным током
- Не требует сложного технического обслуживания
- Автоматическое отключение при перепадах напряжения сети
- ЖК-дисплей позволяет контролировать настройки и рабочие параметры
- Безопасность эксплуатации
- Регулируемый импульсный режим
- Защита от перегрева, перегрузки или при аварии
- Контактный и бесконтактный (встроенный осциллятор) поджиг дуги
- Хранение в памяти 30-ти пользовательских программ в режиме TIG и 10-ти программ в режиме ММА
- Автоматическое сохранение настроек после 1 минуты устойчивой работы
- Защита от пыли за счет эффективного управления работой вентилятора