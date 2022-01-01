Выпрямитель КАВИК ВД-301
Арт. 708123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|11
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Макс. сварочный ток MMA, А
|315
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|30
- Сварочный выпрямитель ВД-301 КаВиК используется для работы в закрытых помещениях. Применяется при сварке и резке металлов при переменном токе от 30 до 315 А. Наличие плавной регулировки тока положительно влияет на качество сварочных работ. Оснащен четырьмя колесами и удобной ручкой - можно легко перемещать аппарат внутри помещения. Используется в строительных и бытовых целях.
Преимущества
- Высокая производительность
- Прочная металлическая конструкция
- Плавная регулировка сварочного тока
- Небольшой вес и малые габариты
- Работает при температуре от -40 до +40 градусов Цельсия