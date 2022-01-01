Выпрямитель КАВИК ВД-301

Преимущества

Высокая производительность

Прочная металлическая конструкция

Плавная регулировка сварочного тока

Небольшой вес и малые габариты

Работает при температуре от -40 до +40 градусов Цельсия

Сварочный выпрямитель ВД-301 КаВиК используется для работы в закрытых помещениях. Применяется при сварке и резке металлов при переменном токе от 30 до 315 А. Наличие плавной регулировки тока положительно влияет на качество сварочных работ. Оснащен четырьмя колесами и удобной ручкой - можно легко перемещать аппарат внутри помещения. Используется в строительных и бытовых целях.