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Выпрямитель КАВИК ВД-301
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Выпрямитель КАВИК ВД-301
    Арт. 708123
    Выпрямитель КАВИК ВД-301

      Выпрямитель КАВИК ВД-301

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 708123

      Характеристики

      Производитель
      		Кавик
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		11
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		315
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный выпрямитель ВД-301 КаВиК используется для работы в закрытых помещениях. Применяется при сварке и резке металлов при переменном токе от 30 до 315 А. Наличие плавной регулировки тока положительно влияет на качество сварочных работ. Оснащен четырьмя колесами и удобной ручкой - можно легко перемещать аппарат внутри помещения. Используется в строительных и бытовых целях.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Прочная металлическая конструкция
        • Плавная регулировка сварочного тока
        • Небольшой вес и малые габариты
        • Работает при температуре от -40 до +40 градусов Цельсия