Преимущества

Стабильная работа при температурах от -40 до +40 градусов

Алюминиевая обмотка

Потребляемая мощность - 32 кВт

6 минут работы при 10-минутном цикле

Повышенная надежность

Простая настройка

Жесткий корпус

Сварочный выпрямитель КАВИК ВД-501 СВ000001172 позволяет плавно регулировать силу тока в диапазоне от 70 до 500 А для работы с металлом разной толщины и прочности. Сфера применения профессионального оборудования - ручная электродуговая сварка штучными электродами диаметром от 2 мм до 6 мм, резка заготовок, наплавка металла. Использование постоянного тока гарантирует высокое качество работы - чистые швы, аккуратные срезы, прочное соединение элементов конструкции.