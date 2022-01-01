Выпрямитель КАВИК ВД-501
Арт. 708212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|32
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Макс. сварочный ток MMA, А
|500
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|70
- Сварочный выпрямитель КАВИК ВД-501 СВ000001172 позволяет плавно регулировать силу тока в диапазоне от 70 до 500 А для работы с металлом разной толщины и прочности. Сфера применения профессионального оборудования - ручная электродуговая сварка штучными электродами диаметром от 2 мм до 6 мм, резка заготовок, наплавка металла. Использование постоянного тока гарантирует высокое качество работы - чистые швы, аккуратные срезы, прочное соединение элементов конструкции.
Преимущества
- Стабильная работа при температурах от -40 до +40 градусов
- Алюминиевая обмотка
- Потребляемая мощность - 32 кВт
- 6 минут работы при 10-минутном цикле
- Повышенная надежность
- Простая настройка
- Жесткий корпус