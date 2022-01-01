Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Выпрямитель КАВИК ВД-501
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Выпрямитель КАВИК ВД-501
    Арт. 708212
    Выпрямитель КАВИК ВД-501

      Выпрямитель КАВИК ВД-501

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 708212

      Характеристики

      Производитель
      		Кавик
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		32
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		500
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный выпрямитель КАВИК ВД-501 СВ000001172 позволяет плавно регулировать силу тока в диапазоне от 70 до 500 А для работы с металлом разной толщины и прочности. Сфера применения профессионального оборудования - ручная электродуговая сварка штучными электродами диаметром от 2 мм до 6 мм, резка заготовок, наплавка металла. Использование постоянного тока гарантирует высокое качество работы - чистые швы, аккуратные срезы, прочное соединение элементов конструкции.

        Преимущества

        • Стабильная работа при температурах от -40 до +40 градусов
        • Алюминиевая обмотка
        • Потребляемая мощность - 32 кВт
        • 6 минут работы при 10-минутном цикле
        • Повышенная надежность
        • Простая настройка
        • Жесткий корпус