Выпрямитель NEON ВД-253 Накс
Арт. 708155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|40
- Сварочный аппарат NEON ВД 253 380В, аттестован НАКС 1907 относится к силовой технике профессионального класса. Данный агрегат применяется для ручной электродуговой сварки постоянным током. Аппарат имеет компактный корпус и малый вес за счет технологии IGBT. Отличается мобильностью ввиду наличия рукояти. Сварочник имеет высокую производительность и способен работать длительное время без перерывов.
Преимущества
- Сварочный аппарат NEON ВД 253 380В, аттестован НАКС 1907 имеет защиту от перегрева
- Функция антизалипания
- Функция горячего старта
- Форсаж дуги
- Высокая степень защиты корпуса
- Компактный корпус
- Малый вес
- Долговечность и надежность
- Простота эксплуатации и обслуживания