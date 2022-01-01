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Выпрямитель NEON ВД-253 Накс
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Выпрямитель NEON ВД-253 Накс
    Арт. 708155
    Выпрямитель NEON ВД-253 Накс
    Выпрямитель NEON ВД-253 Накс
    Выпрямитель NEON ВД-253 Накс
      Выпрямитель NEON ВД-253 Накс
      Выпрямитель NEON ВД-253 Накс
      Выпрямитель NEON ВД-253 Накс

      Выпрямитель NEON ВД-253 Накс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 708155

      Характеристики

      Производитель
      		Neon
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат NEON ВД 253 380В, аттестован НАКС 1907 относится к силовой технике профессионального класса. Данный агрегат применяется для ручной электродуговой сварки постоянным током. Аппарат имеет компактный корпус и малый вес за счет технологии IGBT. Отличается мобильностью ввиду наличия рукояти. Сварочник имеет высокую производительность и способен работать длительное время без перерывов.

        Преимущества 

        • Сварочный аппарат NEON ВД 253 380В, аттестован НАКС 1907 имеет защиту от перегрева
        • Функция антизалипания
        • Функция горячего старта
        • Форсаж дуги
        • Высокая степень защиты корпуса
        • Компактный корпус
        • Малый вес
        • Долговечность и надежность
        • Простота эксплуатации и обслуживания