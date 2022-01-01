Выпрямитель NEON ВД-253 Накс

Преимущества

Сварочный аппарат NEON ВД 253 380В, аттестован НАКС 1907 имеет защиту от перегрева

Функция антизалипания

Функция горячего старта

Форсаж дуги

Высокая степень защиты корпуса

Компактный корпус

Малый вес

Долговечность и надежность

Простота эксплуатации и обслуживания

Сварочный аппарат NEON ВД 253 380В, аттестован НАКС 1907 относится к силовой технике профессионального класса. Данный агрегат применяется для ручной электродуговой сварки постоянным током. Аппарат имеет компактный корпус и малый вес за счет технологии IGBT. Отличается мобильностью ввиду наличия рукояти. Сварочник имеет высокую производительность и способен работать длительное время без перерывов.