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Выпрямитель СЕЛМА ВД-306С1
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Выпрямитель СЕЛМА ВД-306С1
    Арт. 70893
    Выпрямитель СЕЛМА ВД-306С1

      Выпрямитель СЕЛМА ВД-306С1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70893

      Характеристики

      Производитель
      		Селма
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Выпрямитель сварочный ВД-306С1 предназначен для ручной дуговой сварки малоуглеродистых, низколегированных и коррозионностойких сталей. ВД-306С1 обеспечивают сварку на постоянном токе. Регулирование сварочного тока осуществляется механическим перемещением обмоток трансформатора с указанием сварочного тока по шкале на лицевой панели. Выпрямитель ВД-306С1 рекомендован для использования в условиях цехов промышленных предприятий.

        Преимущества

        • Плавно-ступенчатая регулировка сварочного тока
        • ВД-306С1 оснащен прибором стрелочной индикации
        • Диапазон рабочих температур от -40 °С до +40 °С