Выпрямитель СЕЛМА ВД-306С1
Арт. 70893
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Россия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|85
- Выпрямитель сварочный ВД-306С1 предназначен для ручной дуговой сварки малоуглеродистых, низколегированных и коррозионностойких сталей. ВД-306С1 обеспечивают сварку на постоянном токе. Регулирование сварочного тока осуществляется механическим перемещением обмоток трансформатора с указанием сварочного тока по шкале на лицевой панели. Выпрямитель ВД-306С1 рекомендован для использования в условиях цехов промышленных предприятий.
Преимущества
- Плавно-ступенчатая регулировка сварочного тока
- ВД-306С1 оснащен прибором стрелочной индикации
- Диапазон рабочих температур от -40 °С до +40 °С