Выпрямитель СЕЛМА ВД-306С1

Преимущества

Плавно-ступенчатая регулировка сварочного тока

ВД-306С1 оснащен прибором стрелочной индикации

Диапазон рабочих температур от -40 °С до +40 °С

Выпрямитель сварочный ВД-306С1 предназначен для ручной дуговой сварки малоуглеродистых, низколегированных и коррозионностойких сталей. ВД-306С1 обеспечивают сварку на постоянном токе. Регулирование сварочного тока осуществляется механическим перемещением обмоток трансформатора с указанием сварочного тока по шкале на лицевой панели. Выпрямитель ВД-306С1 рекомендован для использования в условиях цехов промышленных предприятий.