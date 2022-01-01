Преимущества

Обеспечивает работу 8-ми постов одновременно

Эффективное вентиляционное охлаждение

Прочный металлический корпус

Повышенная надежность

Для тяжелых условий эксплуатации

Управление - реостат баластный

Сварочный выпрямитель СЭЛМА ВДМ-1202С 8-и постовой СВ000000155 служит для комплектации постов ММА-сварки на постоянном токе электродами с покрытием диаметром от 2 до 6 мм. Данная модель позволяет работать с углеродистыми и легированными сталями. Аппарат питается от трехфазной сети, потребляемая мощность составляет 96 кВт. Существенный вес выпрямителя подразумевает его стационарное использование. Панель управления оснащена амперметром и вольтметром, отображающими текущие значения тока и напряжения.