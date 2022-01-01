Выпрямитель СЭЛМА ВДМ 1202С
Арт. 70820
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|96
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Макс. сварочный ток MMA, А
|315
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Напряжение сети, В
|380
- Сварочный выпрямитель СЭЛМА ВДМ-1202С 8-и постовой СВ000000155 служит для комплектации постов ММА-сварки на постоянном токе электродами с покрытием диаметром от 2 до 6 мм. Данная модель позволяет работать с углеродистыми и легированными сталями. Аппарат питается от трехфазной сети, потребляемая мощность составляет 96 кВт. Существенный вес выпрямителя подразумевает его стационарное использование. Панель управления оснащена амперметром и вольтметром, отображающими текущие значения тока и напряжения.
Преимущества
- Обеспечивает работу 8-ми постов одновременно
- Эффективное вентиляционное охлаждение
- Прочный металлический корпус
- Повышенная надежность
- Для тяжелых условий эксплуатации
- Управление - реостат баластный