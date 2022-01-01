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Выпрямитель СЭЛМА ВДМ 1202С
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Выпрямитель СЭЛМА ВДМ 1202С
    Арт. 70820
    Выпрямитель СЭЛМА ВДМ 1202С

      Выпрямитель СЭЛМА ВДМ 1202С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70820

      Характеристики

      Производитель
      		Селма
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		96
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		315
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный выпрямитель СЭЛМА ВДМ-1202С 8-и постовой СВ000000155 служит для комплектации постов ММА-сварки на постоянном токе электродами с покрытием диаметром от 2 до 6 мм. Данная модель позволяет работать с углеродистыми и легированными сталями. Аппарат питается от трехфазной сети, потребляемая мощность составляет 96 кВт. Существенный вес выпрямителя подразумевает его стационарное использование. Панель управления оснащена амперметром и вольтметром, отображающими текущие значения тока и напряжения.

        Преимущества 

        • Обеспечивает работу 8-ми постов одновременно
        • Эффективное вентиляционное охлаждение
        • Прочный металлический корпус
        • Повышенная надежность
        • Для тяжелых условий эксплуатации
        • Управление - реостат баластный