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Выпрямитель ВД-150
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Выпрямитель ВД-150
    Арт. 708113

      Выпрямитель ВД-150

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      Нет в наличии
      Арт. 708113
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Выпрямитель ВД-150 предназначен для ручной дуговой сварки прямого и сложного профиля различных металлов и сплавов на постоянном токе всеми видами электродов.