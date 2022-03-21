Вышка-тура Алюмет Техно 3

Преимущества

Широкая область применения

Долгий срок службы

Алюминиевые вышки-туры имеют малый вес

Настил, покрытый ламинированной влагостойкой фанерой

Закрывающийся люк

Вышка-тура Алюмет Серия Техно 4107 применяется для выполнения отделочных и ремонтных работ как снаружи, так и внутри помещений. Оснащена настилом с люком, покрытым ламинированной влагостойкой фанерой с противоскользящим покрытием, что обеспечивает безопасность во время работы. Малый вес алюминиевых вышек-турок позволяет эксплуатировать их одному человеку