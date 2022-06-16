Вышка-тура Вихрь ВТА-3М
Арт. О00000013270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Опоры в комплекте
|Нет
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Колеса в комплекте
|Да
- Вышка-тура алюминиевая 2х7 Вихрь ВТА-3М применяется для наружкой и внутренней отделки помещений. Колеса с одной стороны устройства позволяют мастеру с легкостью перемещать изделие по рабочей площадке. Вышка изготовлена из алюминия. Изделие отличается надежным соединением ступеней и площадок
Преимущества
- Прочный корпус из алюминия
- Колеса для легкого перемещения
- Возможность установки рабочей площадки на разных уровнях
- Легкий вес
- Удобство при транспортировке