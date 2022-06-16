Вышка-тура Вихрь ВТА-3М

Вышка-тура алюминиевая 2х7 Вихрь ВТА-3М применяется для наружкой и внутренней отделки помещений. Колеса с одной стороны устройства позволяют мастеру с легкостью перемещать изделие по рабочей площадке. Вышка изготовлена из алюминия. Изделие отличается надежным соединением ступеней и площадок

Преимущества