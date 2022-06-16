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Вышка-тура Вихрь ВТА-3М
5.0
1
Найти аналог
Вышки-туры
    Вышка-тура Вихрь ВТА-3М
    Арт. О00000013270
    5.0
    1
    Вышка-тура Вихрь ВТА-3М

      Вышка-тура Вихрь ВТА-3М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013270
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Опоры в комплекте
      		Нет
      Колеса в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вышка-тура алюминиевая 2х7 Вихрь ВТА-3М применяется для наружкой и внутренней отделки помещений. Колеса с одной стороны устройства позволяют мастеру с легкостью перемещать изделие по рабочей площадке. Вышка изготовлена из алюминия. Изделие отличается надежным соединением ступеней и площадок

        Преимущества

        • Прочный корпус из алюминия
        • Колеса для легкого перемещения
        • Возможность установки рабочей площадки на разных уровнях
        • Легкий вес
        • Удобство при транспортировке