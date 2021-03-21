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Вышка-тура УЛТ-060, 3.8м
5.0
1
22 300 ₽
Вышки-туры
  • Персональная скидка
Вышка-тура УЛТ-060, 3.8м
Арт. X1791
5.0
1
Вышка-тура УЛТ-060, 3.8м
  • Персональная скидка

Вышка-тура УЛТ-060, 3.8м

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22 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X1791
5.0
1

Характеристики

Производитель
УЛТ
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Опоры в комплекте
Да
Колеса в комплекте
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
22 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Помост передвижной сборно-разборный УЛТ-060 н 3.8м пригодится там, где не справится стремянка. С ним можно работать на высоте почти четыре метра. При этом монолитная стальная вышка-тура УЛТ-60 3.8м имеет четыре плотных колеса, и потому куда более мобильна, нежели простая лестница. Вышка с тремя секциями удобна для работы на разной высоте, и весит менее шестидесяти килограмм: она может перемещаться по строительной площадке всего одним человеком. Строительные вышки-туры серии УЛТ изготовлены в России. Они характеризуются прочностью и тщательностью обработки, что делает их максимально безопасными в эксплуатации. Металл, из которого сделаны вышки, подвергается покрытию полимерным порошковым составом, который продлевает срок службы изделия. В Интернет-магазине Бигам УЛТ 60 вышка тура можно купить по цене ниже розничной

    Преимущества вышка-тура УЛТ 60

    • Надежность
    • Безопасность
    • Мобильность
    • Эффективность

    Комплектация

    • Вышка
    • Упаковка