Вышка-тура УЛТ-060, 3.8м

Помост передвижной сборно-разборный УЛТ-060 н 3.8м пригодится там, где не справится стремянка. С ним можно работать на высоте почти четыре метра. При этом монолитная стальная вышка-тура УЛТ-60 3.8м имеет четыре плотных колеса, и потому куда более мобильна, нежели простая лестница. Вышка с тремя секциями удобна для работы на разной высоте, и весит менее шестидесяти килограмм: она может перемещаться по строительной площадке всего одним человеком. Строительные вышки-туры серии УЛТ изготовлены в России. Они характеризуются прочностью и тщательностью обработки, что делает их максимально безопасными в эксплуатации. Металл, из которого сделаны вышки, подвергается покрытию полимерным порошковым составом, который продлевает срок службы изделия. В Интернет-магазине Бигам УЛТ 60 вышка тура можно купить по цене ниже розничной

Преимущества вышка-тура УЛТ 60

Надежность

Безопасность

Мобильность

Эффективность

Комплектация