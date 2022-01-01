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Вышка-тура УЛТ-060 5м
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Вышки-туры
    Вышка-тура УЛТ-060 5м
    Арт. X17903
    Вышка-тура УЛТ-060 5м

      Вышка-тура УЛТ-060 5м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X17903

      Характеристики

      Производитель
      		УЛТ
      Опоры в комплекте
      		Нет
      Колеса в комплекте
      		Нет
      Площадка в комплекте
      		Нет
      Количество секций, шт
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Качественная вышка тура УЛТ-60 широко используется в строительстве. Это приспособление предназначается для размещения рабочих и различных материалов. Техника позволяет выполнять отделочные, ремонтные и строительные операции на высоте 4 метра. Именно на такой высоте располагается рабочая площадка данной конструкции. Что же касается высоты самой вышки туры УЛТ-60, то она составляет 5 метров. Масса оборудования составляет 97 кг. Благодаря тому, что вышки туры УЛТ-60 созданы с расчетом значительные нагрузки, они способны выдерживать вес в 150 кг. Несмотря на то, что размер рабочей площадки не очень велик, осуществлять с неё различные операции можно с высокой эффективностью. Популярность техники связана с тем фактом, что в определенных ситуациях без этих агрегатов просто не обойтись. Кроме того, данные товары отличаются весьма низкими ценами. Поэтому приобрести их может практически любой человек.