Вышка-тура УЛТ-060, 3.8м

Преимущества

Надежная

Долговечная

Качественная вышка тура УЛТ-60 широко используется в строительстве. Это приспособление предназначается для размещения рабочих и различных материалов. Техника позволяет выполнять отделочные, ремонтные и строительные операции на высоте 2,8 метра. Именно на такой высоте располагается рабочая площадка данной конструкции. Что же касается высоты самой вышки туры УЛТ-60, то она составляет 3,8 метров. Масса оборудования составляет 75 кг. Благодаря тому, что вышки туры УЛТ-60 созданы с расчетом значительные нагрузки, они способны выдерживать вес в 150 кг. Несмотря на то, что размер рабочей площадки не очень велик, осуществлять с неё различные операции можно с высокой эффективностью. Популярность техники связана с тем фактом, что в определенных ситуациях без этих агрегатов просто не обойтись