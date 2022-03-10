Вышка-тура УЛТ-120, 7.4м

Преимущества

Надежная

Долговечная

Для использования в строительстве была разработана вышка тура УЛТ-120. Потребность в приспособлениях схожего назначения весьма высока, поскольку многие работы требуется проводить на высоте нескольких метров или даже выше. Без специальных конструкций, которые можно быстро установить возле стены здания строительные работы продвигались бы крайне медленно. Поэтому вполне естественно, что популярность вышки туры УЛТ-120 весьма высока. Впрочем, это связано также с тем фактом, что приобрести это оборудование можно по достаточно низкой цене. Поскольку вышки туры УЛТ-120 обладают достаточно большой высотой, в их конструкции были предусмотрены элементы, обеспечивающие стабильность данных изделий. Например, стоит упомянуть не только винтовые опоры, позволяющие устанавливать оборудование на неровных участках, но также и специальные стабилизаторы. Они позволяют сохранять устойчивость конструкции в любых ситуациях. Широкая площадка вышек туров УЛТ-120 позволяет разместить на ней не только рабочих, но и различные материалы