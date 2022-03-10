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Вышка-тура УЛТ-120, 8.6м
5.0
2
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Вышки-туры
    Вышка-тура УЛТ-120, 8.6м
    Арт. X17905
    5.0
    2
    Вышка-тура УЛТ-120, 8.6м

      Вышка-тура УЛТ-120, 8.6м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X17905
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		УЛТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Опоры в комплекте
      		Да
      Колеса в комплекте
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стальная вышка-тура УЛТ-120 8,6м - это средство подмащивания. Применяется в процессе производства строительно-монтажных работ при возведении, реконструкции, ремонте зданий и сооружений для организации рабочих мест на высоте

        Преимущества

        • Разборная
        • Передвижная на колесах с тормозами
        • С откидными винтовыми опорами
        • Конструкция из стального облегченного профиля 25х25, окрашена полимерной порошковой краской
        • Секция 1,2м, штанга основания 1,9м
        • Рабочий настил с ограждением - 1,2x2,0 м