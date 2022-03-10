Вышка-тура УЛТ-120, 8.6м
Арт. X17905
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Опоры в комплекте
|Да
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Колеса в комплекте
|Да
- Стальная вышка-тура УЛТ-120 8,6м - это средство подмащивания. Применяется в процессе производства строительно-монтажных работ при возведении, реконструкции, ремонте зданий и сооружений для организации рабочих мест на высоте
Преимущества
- Разборная
- Передвижная на колесах с тормозами
- С откидными винтовыми опорами
- Конструкция из стального облегченного профиля 25х25, окрашена полимерной порошковой краской
- Секция 1,2м, штанга основания 1,9м
- Рабочий настил с ограждением - 1,2x2,0 м