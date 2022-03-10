Вышка-тура УЛТ-200, 16.1м

Преимущества

Отсутствие горизонтальной связи в базовом блоке - обеспечивается легкий и беспрепятственный подъем на рабочую площадку

Дополнительная прочность конструкции в горизонтальной прочности – благодаря применению труб квадратного сечения

Возможность использования секций без базового блока – секции в комплектации универсальные, совместимы с другими вышками-турами, легко устанавливаются и демонтируются

Компактность в разобранном виде – средство подмащивания удобно хранить и перевозить, оно не занимает много места

Оперативная и простая сборка/разборка – составляющие элементы конструкции универсальные, продуманные до мельчайших деталей

Повышенная устойчивость, минимальное раскачивание во время работы – благодаря применению контр воротов

Возможность увеличения рабочей высоты путем добавления дополнительных секций

Возможность монтажа на неровных поверхностях – в базовый комплект поставки входят винтовые опоры

Мобильность – вышка-тура оснащается транспортировочными роликами, которые позволяют с легкостью перемещать ее по периметру объекта в собранном виде

Передвижная сборно-разборная вышка-тура российского производства УЛТ-200 (16 этажей) используется для организации рабочих мест на высоте до 20,5 метров. Она незаменима при строительно-монтажных, ремонтных и отделочных работах, реконструкции сооружений и зданий. Средство подмащивания применяется в коммунальном и муниципальном хозяйстве, на строительных площадках, в ремонтных мастерских, портах, т.д. Оно поставляется в комплекте с четырьмя настилами, каждый из которых рассчитан на нагрузку в 200 кг