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Вышка-тура УЛТ-200, 16.1м
5.0
2
Найти аналог
Вышки-туры
    Вышка-тура УЛТ-200, 16.1м
    Арт. X17951
    5.0
    2
    Вышка-тура УЛТ-200, 16.1м

      Вышка-тура УЛТ-200, 16.1м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X17951
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		УЛТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Опоры в комплекте
      		Да
      Колеса в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Передвижная сборно-разборная вышка-тура российского производства УЛТ-200 (16 этажей) используется для организации рабочих мест на высоте до 20,5 метров. Она незаменима при строительно-монтажных, ремонтных и отделочных работах, реконструкции сооружений и зданий. Средство подмащивания применяется в коммунальном и муниципальном хозяйстве, на строительных площадках, в ремонтных мастерских, портах, т.д. Оно поставляется в комплекте с четырьмя настилами, каждый из которых рассчитан на нагрузку в 200 кг

        Преимущества

        • Отсутствие горизонтальной связи в базовом блоке - обеспечивается легкий и беспрепятственный подъем на рабочую площадку
        • Дополнительная прочность конструкции в горизонтальной прочности – благодаря применению труб квадратного сечения
        • Возможность использования секций без базового блока – секции в комплектации универсальные, совместимы с другими вышками-турами, легко устанавливаются и демонтируются
        • Компактность в разобранном виде – средство подмащивания удобно хранить и перевозить, оно не занимает много места
        • Оперативная и простая сборка/разборка – составляющие элементы конструкции универсальные, продуманные до мельчайших деталей
        • Повышенная устойчивость, минимальное раскачивание во время работы – благодаря применению контр воротов
        • Возможность увеличения рабочей высоты путем добавления дополнительных секций
        • Возможность монтажа на неровных поверхностях – в базовый комплект поставки входят винтовые опоры
        • Мобильность – вышка-тура оснащается транспортировочными роликами, которые позволяют с легкостью перемещать ее по периметру объекта в собранном виде