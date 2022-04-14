Бензиновый высоторез Echo PPT-235ES

Преимущества

Система ES-Start для легкого запуска инструмента без рывков

Карбюратор диафрагменного типа

Гашение вибраций

Низкий уровень шума

Высоторез ECHO PPT-235ES предназначен для ухода за деревьями, например, во фруктовом саду или парке. Самое главное, что наличие такого инструмента исключает необходимость носить с собой стремянку или лестницу. Высота срезания составляет около 5 метров. Штанга имеет специальное фибергласовое покрытие, которое препятствует скольжению инструмента в руке. Длину рукоятки легко отрегулировать при помощи фиксатора.