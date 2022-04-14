Бензиновый высоторез Echo PPT-235ES
Арт. 77777X188157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Япония
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Макс. длина штанги, мм
|3670
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Объем двигателя, куб.см
|21.2
- Высоторез ECHO PPT-235ES предназначен для ухода за деревьями, например, во фруктовом саду или парке. Самое главное, что наличие такого инструмента исключает необходимость носить с собой стремянку или лестницу. Высота срезания составляет около 5 метров. Штанга имеет специальное фибергласовое покрытие, которое препятствует скольжению инструмента в руке. Длину рукоятки легко отрегулировать при помощи фиксатора.
Внимание! Производитель рекомендует использовать моторное масло с классификацией JASO FB/FC. В случае использования масла другого типа производитель может признать случай негарантийным.
Преимущества
- Система ES-Start для легкого запуска инструмента без рывков
- Карбюратор диафрагменного типа
- Гашение вибраций
- Низкий уровень шума