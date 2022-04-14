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Бензиновый высоторез Echo PPT-235ES
5.0
2
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Бензиновые высоторезы
    Бензиновый высоторез Echo PPT-235ES
    Арт. 77777X188157
    5.0
    2
    Бензиновый высоторез Echo PPT-235ES

      Бензиновый высоторез Echo PPT-235ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X188157
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. длина штанги, мм
      		3670
      Объем двигателя, куб.см
      		21.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Высоторез ECHO PPT-235ES предназначен для ухода за деревьями, например, во фруктовом саду или парке. Самое главное, что наличие такого инструмента исключает необходимость носить с собой стремянку или лестницу. Высота срезания составляет около 5 метров. Штанга имеет специальное фибергласовое покрытие, которое препятствует скольжению инструмента в руке. Длину рукоятки легко отрегулировать при помощи фиксатора.

        Внимание! Производитель рекомендует использовать моторное масло с классификацией JASO FB/FC. В случае использования масла другого типа производитель может признать случай негарантийным.

        Преимущества
        • Система ES-Start для легкого запуска инструмента без рывков
        • Карбюратор диафрагменного типа
        • Гашение вибраций
        • Низкий уровень шума