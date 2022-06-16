Строительный фен Wagner Furno 500 2359352

Преимущества

Сенсорная панель способствует удобному управлению

Функция памяти - для сохранения последней настройки

Съемный теплозащитный экран позволяет работать в труднодоступных местах

Светодиодный дисплей регулировки температуры

Встроенная подпорка - для использования электрического термофена Wagner Furno 500 2359352 на столе и для охлаждения

Съемный кабель - для удобства хранения

Концентрирующая насадка (точечная) хорошо подходит для удаления краски в труднодоступных местах

Защитная насадка используется для чувствительных зон (подоконников, планок, рам, плинтусов)

Чемодан AngleLoc опционально

Электрический термофен Wagner Furno 500 2359352 оснащен графическим LED дисплеем, который показывает 6 температурных режимов от 60 до 600 градусов. Стабилизатор стоячего положения обеспечивает безопасность при стационарной работе. В комплект входят 2 насадки, которые расширяют сферу применения.