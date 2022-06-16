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Строительный фен Wagner Furno 500 2359352
5.0
2
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Wagner Furno 500 2359352
    Арт. О00000008022
    5.0
    2
    Строительный фен Wagner Furno 500 2359352
    Строительный фен Wagner Furno 500 2359352
    Строительный фен Wagner Furno 500 2359352
    Строительный фен Wagner Furno 500 2359352
    Строительный фен Wagner Furno 500 2359352
      Строительный фен Wagner Furno 500 2359352
      Строительный фен Wagner Furno 500 2359352
      Строительный фен Wagner Furno 500 2359352
      Строительный фен Wagner Furno 500 2359352
      Строительный фен Wagner Furno 500 2359352

      Строительный фен Wagner Furno 500 2359352

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000008022
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wagner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дисплей
      		Да
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический термофен Wagner Furno 500 2359352 оснащен графическим LED дисплеем, который показывает 6 температурных режимов от 60 до 600 градусов. Стабилизатор стоячего положения обеспечивает безопасность при стационарной работе. В комплект входят 2 насадки, которые расширяют сферу применения.

        Преимущества

        • Сенсорная панель способствует удобному управлению
        • Функция памяти - для сохранения последней настройки
        • Съемный теплозащитный экран позволяет работать в труднодоступных местах
        • Светодиодный дисплей регулировки температуры
        • Встроенная подпорка - для использования электрического термофена Wagner Furno 500 2359352 на столе и для охлаждения
        • Съемный кабель - для удобства хранения
        • Концентрирующая насадка (точечная) хорошо подходит для удаления краски в труднодоступных местах
        • Защитная насадка используется для чувствительных зон (подоконников, планок, рам, плинтусов)
        • Чемодан AngleLoc опционально