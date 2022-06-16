Строительный фен Wagner Furno 500 2359352
Арт. О00000008022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Дисплей
|Да
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Вес, кг
|1
- Электрический термофен Wagner Furno 500 2359352 оснащен графическим LED дисплеем, который показывает 6 температурных режимов от 60 до 600 градусов. Стабилизатор стоячего положения обеспечивает безопасность при стационарной работе. В комплект входят 2 насадки, которые расширяют сферу применения.
Преимущества
- Сенсорная панель способствует удобному управлению
- Функция памяти - для сохранения последней настройки
- Съемный теплозащитный экран позволяет работать в труднодоступных местах
- Светодиодный дисплей регулировки температуры
- Встроенная подпорка - для использования электрического термофена Wagner Furno 500 2359352 на столе и для охлаждения
- Съемный кабель - для удобства хранения
- Концентрирующая насадка (точечная) хорошо подходит для удаления краски в труднодоступных местах
- Защитная насадка используется для чувствительных зон (подоконников, планок, рам, плинтусов)
- Чемодан AngleLoc опционально