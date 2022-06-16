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Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147 (до 1000 В)
5.0
2
5 650 ₽
Наборы отверток
    Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147 (до 1000 В)
    Арт. О00000008217
    5.0
    2
    Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147 (до 1000 В)
    Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147 (до 1000 В)
      Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147 (до 1000 В)
      Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147 (до 1000 В)

      Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147 (до 1000 В)

      5 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008217
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wera
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.65
      Габариты, мм
      		205х280х55
      Все характеристики
      5 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147 - состоит из семи инструментов в упаковке с окошком.

        Преимущества

        • Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В 
        • Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей
        • Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы
        • Часть отверток с обработкой Lasertip: наконечник надёжно „вгрызается“ в головку винта и предотвращает выскальзывание отвёртки
        • С индикаторами инструментов „Take it easy“: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
        • Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте
        • Набор включает индикатор напряжения и подставку для размещения отвёрток