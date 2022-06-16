Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147 (до 1000 В)

Преимущества

Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В

Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей

Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы

Часть отверток с обработкой Lasertip: наконечник надёжно „вгрызается“ в головку винта и предотвращает выскальзывание отвёртки

С индикаторами инструментов „Take it easy“: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте

Набор включает индикатор напряжения и подставку для размещения отвёрток

Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147 - состоит из семи инструментов в упаковке с окошком.