Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147 (до 1000 В)
Арт. О00000008217
Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147 (до 1000 В)
Арт. О00000008217
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Чехия
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|0.65
|
Габариты, мм
|205х280х55
- Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147 - состоит из семи инструментов в упаковке с окошком.
Преимущества
- Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В
- Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы
- Часть отверток с обработкой Lasertip: наконечник надёжно „вгрызается“ в головку винта и предотвращает выскальзывание отвёртки
- С индикаторами инструментов „Take it easy“: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте
- Набор включает индикатор напряжения и подставку для размещения отвёрток