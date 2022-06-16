Набор Г-образных ключей Wera 950 PKL/9 BM N BlackLaser 022086
Арт. О00000008219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 8
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Форма
|угловая
- Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022086 представляет собой комплект из 9-ти угловых ключей, которые предназначены для закручивания и откручивания изделий с шестигранным профилем. У них простая конструкция и они удобны в работе. Ключи имеют профиль Hex-Plus - довольно большие опорные поверхности, поэтому головка винта не разрушается во время работы.
Преимущества:
- Обычный шестигранный профиль.
- Размеры: 1,5 - 10 мм.
- Профиль Hex-Plus.
- Лазерная маркировка размеров для простого поиска.
- Надёжная работа.