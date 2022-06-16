Набор Г-образных ключей Wera 950 PKL/9 BM N BlackLaser 022086

Преимущества:

Обычный шестигранный профиль.

Размеры: 1,5 - 10 мм.

Профиль Hex-Plus.

Лазерная маркировка размеров для простого поиска.

Надёжная работа.

Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022086 представляет собой комплект из 9-ти угловых ключей, которые предназначены для закручивания и откручивания изделий с шестигранным профилем. У них простая конструкция и они удобны в работе. Ключи имеют профиль Hex-Plus - довольно большие опорные поверхности, поэтому головка винта не разрушается во время работы.