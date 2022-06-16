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Набор Г-образных ключей Wera 950 PKL/9 BM N BlackLaser 022086
5.0
2
Найти аналог
Наборы шестигранных ключей
    Набор Г-образных ключей Wera 950 PKL/9 BM N BlackLaser 022086
    Арт. О00000008219
    5.0
    2
    Набор Г-образных ключей Wera 950 PKL/9 BM N BlackLaser 022086
    Набор Г-образных ключей Wera 950 PKL/9 BM N BlackLaser 022086
    Набор Г-образных ключей Wera 950 PKL/9 BM N BlackLaser 022086
      Набор Г-образных ключей Wera 950 PKL/9 BM N BlackLaser 022086
      Набор Г-образных ключей Wera 950 PKL/9 BM N BlackLaser 022086
      Набор Г-образных ключей Wera 950 PKL/9 BM N BlackLaser 022086

      Набор Г-образных ключей Wera 950 PKL/9 BM N BlackLaser 022086

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000008219
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wera
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 8
      Форма
      		угловая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022086 представляет собой комплект из 9-ти угловых ключей, которые предназначены для закручивания и откручивания изделий с шестигранным профилем. У них простая конструкция и они удобны в работе. Ключи имеют профиль Hex-Plus - довольно большие опорные поверхности, поэтому головка винта не разрушается во время работы. 

        Преимущества:

        • Обычный шестигранный профиль.
        • Размеры: 1,5 - 10 мм.
        • Профиль Hex-Plus.
        • Лазерная маркировка размеров для простого поиска.
        • Надёжная работа.