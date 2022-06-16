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Набор отверток Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов
5.0
2
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отверток Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов
    Арт. О00000008215
    5.0
    2
    Набор отверток Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов
    Набор отверток Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов
    Набор отверток Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов
      Набор отверток Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов
      Набор отверток Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов
      Набор отверток Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов

      Набор отверток Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000008215
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wera
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.521
      Габариты, мм
      		315x160x45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор высококачественных отвёрток с круглым стержнем Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов - предназначен для винтов с прямым шлицем и с крестовым шлицем Phillips-Recess. 

        Преимущества

        • Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме
        • Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок службы наконечника, повышенную защиту от коррозии и точность работы
        • Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте
        • С маркировкой ручки - для облегчённого отбора и сортировки инструментов