Набор отверток Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов

Преимущества

Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме

Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок службы наконечника, повышенную защиту от коррозии и точность работы

Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте

С маркировкой ручки - для облегчённого отбора и сортировки инструментов

Набор высококачественных отвёрток с круглым стержнем Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов - предназначен для винтов с прямым шлицем и с крестовым шлицем Phillips-Recess.