Набор отверток Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов
Арт. О00000008215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.521
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Габариты, мм
|315x160x45
- Набор высококачественных отвёрток с круглым стержнем Wera Kraftform Comfort 1334/6 031551, 6 предметов - предназначен для винтов с прямым шлицем и с крестовым шлицем Phillips-Recess.
Преимущества
- Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме
- Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок службы наконечника, повышенную защиту от коррозии и точность работы
- Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте
- С маркировкой ручки - для облегчённого отбора и сортировки инструментов