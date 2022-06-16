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Набор отверток Wera Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650
5.0
2
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отверток Wera Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650
    Арт. О00000008218
    5.0
    2
    Набор отверток Wera Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650
    Набор отверток Wera Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650
      Набор отверток Wera Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650
      Набор отверток Wera Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650

      Набор отверток Wera Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000008218
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wera
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.7
      Габариты, мм
      		210х285х55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор из 6 отверток Wera Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650 для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. 

        Преимущества

        • Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы
        • Часть отверток с Lasertip: наконечник надёжно вгрызается в головку винта и предотвращает выскальзывание отвёртки
        • Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте
        • С маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов
        • Набор включает практичную подставку для удобного размещения отвёрток