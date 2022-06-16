Набор отверток Wera Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650

Преимущества

Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы

Часть отверток с Lasertip: наконечник надёжно вгрызается в головку винта и предотвращает выскальзывание отвёртки

Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте

С маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов

Набор включает практичную подставку для удобного размещения отвёрток

Набор из 6 отверток Wera Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650 для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей.