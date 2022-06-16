Набор отверток Wera Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650
Арт. О00000008218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.7
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Габариты, мм
|210х285х55
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- Набор из 6 отверток Wera Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650 для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей.
Преимущества
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы
- Часть отверток с Lasertip: наконечник надёжно вгрызается в головку винта и предотвращает выскальзывание отвёртки
- Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте
- С маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов
- Набор включает практичную подставку для удобного размещения отвёрток