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Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022087
5.0
2
3 440 ₽
Наборы шестигранных ключей
    Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022087
    Арт. Ю00000029850
    5.0
    2
    Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022087
    Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022087
    Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022087
      Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022087
      Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022087
      Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022087

      Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022087

      3 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000029850
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wera
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 8
      Форма
      		угловая
      Все характеристики
      3 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022087 включает 9 ключей с размерами 1,5 -10 мм. Они имеют профиль Hex-Plus, то есть довольно большие опорные поверхности, поэтому головка винта не разрушается во время работы. Изделия прослужат долго, покольку хромированы. Шарик на конце ключа позволяет выполнять работы даже в труднодоступных местах. Хранить и транспортировать набор очень удобно благодаря резиновому зажиму. 

        Преимущества:

        • Для закручивания и откручивания крепежей с шестигранным профилем.
        • Комплект из 9 ключей.
        • Размеры 1,5 - 10 мм.
        • Профиль Hex-Plus.
        • Обычный шестигранный профиль.
        • Удобная работа.
        • Прочность.
        • Лазерная маркировка размером для простого поиска необходимого инструмента.
        • Коррозиестойкость.