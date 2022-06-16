Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022087
Арт. Ю00000029850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 8
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Форма
|угловая
- Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022087 включает 9 ключей с размерами 1,5 -10 мм. Они имеют профиль Hex-Plus, то есть довольно большие опорные поверхности, поэтому головка винта не разрушается во время работы. Изделия прослужат долго, покольку хромированы. Шарик на конце ключа позволяет выполнять работы даже в труднодоступных местах. Хранить и транспортировать набор очень удобно благодаря резиновому зажиму.
Преимущества:
- Для закручивания и откручивания крепежей с шестигранным профилем.
- Комплект из 9 ключей.
- Размеры 1,5 - 10 мм.
- Профиль Hex-Plus.
- Обычный шестигранный профиль.
- Удобная работа.
- Прочность.
- Лазерная маркировка размером для простого поиска необходимого инструмента.
- Коррозиестойкость.