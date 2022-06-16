Преимущества:

Для закручивания и откручивания крепежей с шестигранным профилем.

Комплект из 9 ключей.

Размеры 1,5 - 10 мм.

Профиль Hex-Plus.

Обычный шестигранный профиль.

Удобная работа.

Прочность.

Лазерная маркировка размером для простого поиска необходимого инструмента.

Коррозиестойкость.

Набор Г-образных ключей с шариком Wera WE-022087 включает 9 ключей с размерами 1,5 -10 мм. Они имеют профиль Hex-Plus, то есть довольно большие опорные поверхности, поэтому головка винта не разрушается во время работы. Изделия прослужат долго, покольку хромированы. Шарик на конце ключа позволяет выполнять работы даже в труднодоступных местах. Хранить и транспортировать набор очень удобно благодаря резиновому зажиму.