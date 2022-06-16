Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Comfort VDE 1160 I/7 031575 (7 шт.)
Арт. Ю00000024847
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.515
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Габариты, мм
|310x240x40
- Набор диэлектрических отверток 1160i/7 SATZ 6TLG / 6 PCS WERA WE-031575 - находит свое применение в электротехнической сфере - для закручивания/откручивания винтов с крестовым шлицем . Такой набор - прекрасное решение для работы с деталями под напряжением. Стержни отверток, входящих в набор, имеют диэлектрическое покрытие. 7 предметов в наборе.
Преимущества
- Многокомпонентная рукоятка Kraftform
- Шестигранный край рукоятки защищает от перекатывания
- Маркировка
- Контроль изоляции
- Наконечник Black Point. Сложная технология закалки
- Долговечный материал