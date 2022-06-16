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Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Comfort VDE 1160 I/7 031575 (7 шт.)
5.0
1
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Отвертки
    Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Comfort VDE 1160 I/7 031575 (7 шт.)
    Арт. Ю00000024847
    5.0
    1
    Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Comfort VDE 1160 I/7 031575 (7 шт.)
    Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Comfort VDE 1160 I/7 031575 (7 шт.)
      Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Comfort VDE 1160 I/7 031575 (7 шт.)
      Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Comfort VDE 1160 I/7 031575 (7 шт.)

      Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Comfort VDE 1160 I/7 031575 (7 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000024847
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Wera
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.515
      Габариты, мм
      		310x240x40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор диэлектрических отверток 1160i/7 SATZ 6TLG / 6 PCS WERA WE-031575 - находит свое применение в электротехнической сфере - для закручивания/откручивания винтов с крестовым шлицем . Такой набор - прекрасное решение для работы с деталями под напряжением. Стержни отверток, входящих в набор, имеют диэлектрическое покрытие. 7 предметов в наборе.

        Преимущества

        • Многокомпонентная рукоятка Kraftform
        • Шестигранный край рукоятки защищает от перекатывания
        • Маркировка
        • Контроль изоляции
        • Наконечник Black Point. Сложная технология закалки
        • Долговечный материал

         