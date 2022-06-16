Набор диэлектрических отверток Wera Kraftform Comfort VDE 1160 I/7 031575 (7 шт.)

Преимущества

Многокомпонентная рукоятка Kraftform

Шестигранный край рукоятки защищает от перекатывания

Маркировка

Контроль изоляции

Наконечник Black Point. Сложная технология закалки

Долговечный материал

Набор диэлектрических отверток 1160i/7 SATZ 6TLG / 6 PCS WERA WE-031575 - находит свое применение в электротехнической сфере - для закручивания/откручивания винтов с крестовым шлицем . Такой набор - прекрасное решение для работы с деталями под напряжением. Стержни отверток, входящих в набор, имеют диэлектрическое покрытие. 7 предметов в наборе.