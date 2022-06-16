Гидравлический разделитель WGR 85B (торцевые отводы, накидные гайки)

Преимущества

Диаметр подключения, Дюйм - 1,1/2 х 1,1/2

Мощность, кВт - до 85

Расстояние между осями подключения группы, мм - 125

Материал - черная сталь

Цвет - черный

Количество контуров - 2

Объем, м3/ч - 5,6

Гидравлический разделитель Warme WGR 85 повышает долговечность и надежность котельного оборудования за счет стабильной работы системы. Предназначен для использования в котельных частных домов и тепловых пунктах. Гидравлический разделитель (гидрострелка, гидроразделитель) служит для выравнивания температуры и давления в системе отопления. Котел работает значительно эффективнее, если в системе отопления включен гидравлический разделитель. Высококачественное покрытие с использованием порошковой эмали европейского производства.