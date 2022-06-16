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Гидравлический разделитель WGR 85B (торцевые отводы, накидные гайки)
Арт. X16916419005
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Гидравлический разделитель WGR 85B (торцевые отводы, накидные гайки)
Арт. X16916419005
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Присоединительный размер, дюйм
|1 1/4-1 1/4
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Тип резьбы
|наружняя
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- Гидравлический разделитель Warme WGR 85 повышает долговечность и надежность котельного оборудования за счет стабильной работы системы. Предназначен для использования в котельных частных домов и тепловых пунктах. Гидравлический разделитель (гидрострелка, гидроразделитель) служит для выравнивания температуры и давления в системе отопления. Котел работает значительно эффективнее, если в системе отопления включен гидравлический разделитель. Высококачественное покрытие с использованием порошковой эмали европейского производства.
Преимущества
- Диаметр подключения, Дюйм - 1,1/2 х 1,1/2
- Мощность, кВт - до 85
- Расстояние между осями подключения группы, мм - 125
- Материал - черная сталь
- Цвет - черный
- Количество контуров - 2
- Объем, м3/ч - 5,6