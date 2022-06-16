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Гидравлический разделитель WGR 85B (торцевые отводы, накидные гайки)
5.0
2
3 880 ₽
Группы безопасности и предохранительные узлы
  • Персональная скидка
Гидравлический разделитель WGR 85B (торцевые отводы, накидные гайки)
Арт. X16916419005
5.0
2
Гидравлический разделитель WGR 85B (торцевые отводы, накидные гайки)
Гидравлический разделитель WGR 85B (торцевые отводы, накидные гайки)
  • Персональная скидка
Гидравлический разделитель WGR 85B (торцевые отводы, накидные гайки)
Гидравлический разделитель WGR 85B (торцевые отводы, накидные гайки)

Гидравлический разделитель WGR 85B (торцевые отводы, накидные гайки)

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3 880 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16916419005
5.0
2

Характеристики

Производитель
Warme
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Присоединительный размер, дюйм
1 1/4-1 1/4
Тип резьбы
наружняя
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 880 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гидравлический разделитель Warme WGR 85 повышает долговечность и надежность котельного оборудования за счет стабильной работы системы. Предназначен для использования в котельных частных домов и тепловых пунктах. Гидравлический разделитель (гидрострелка, гидроразделитель) служит для выравнивания температуры и давления в системе отопления. Котел работает значительно эффективнее, если в системе отопления включен гидравлический разделитель. Высококачественное покрытие с использованием порошковой эмали европейского производства.

    Преимущества

    • Диаметр подключения, Дюйм - 1,1/2 х 1,1/2
    • Мощность, кВт - до 85
    • Расстояние между осями подключения группы, мм - 125
    • Материал - черная сталь
    • Цвет - черный
    • Количество контуров - 2
    • Объем, м3/ч - 5,6