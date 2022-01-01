WiFi логгер данных testo Saveris 2-H2

Преимущества

Автоматизированный мониторинг температуры/влажности при помощи подключаемого внешнего зонда

Легкая в установке и эксплуатации система WiFi-логгеров

Удаленный доступ к данным при помощи смартфона, планшета или ПК

Сигнальные оповещения о нарушении установленных пределов через e-mail или опционально через SMS

WiFi-логгер testo Saveris 2-H2 предназначен для мониторинга температуры и влажности на складах, в производственных помещениях, а также в холодильных камерах. Температура и влажность измеряются при помощи подключаемого внешнего зонда температуры/влажности. Измеренные значения сохраняются во встроенной памяти логгера, а также передаются в облачное хранилище Testo Cloud через существующую WiFi-сеть. Вы можете получить доступ к измеренным значениям удаленно при помощи подключенного к Интернет смартфона, планшета или ПК.