WiFi логгер данных testo Saveris 2-H2
Арт. geototal_663
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс защиты
|IP 54
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Тип батареи
|AA
- WiFi-логгер testo Saveris 2-H2 предназначен для мониторинга температуры и влажности на складах, в производственных помещениях, а также в холодильных камерах. Температура и влажность измеряются при помощи подключаемого внешнего зонда температуры/влажности. Измеренные значения сохраняются во встроенной памяти логгера, а также передаются в облачное хранилище Testo Cloud через существующую WiFi-сеть. Вы можете получить доступ к измеренным значениям удаленно при помощи подключенного к Интернет смартфона, планшета или ПК.
Преимущества
- Автоматизированный мониторинг температуры/влажности при помощи подключаемого внешнего зонда
- Легкая в установке и эксплуатации система WiFi-логгеров
- Удаленный доступ к данным при помощи смартфона, планшета или ПК
- Сигнальные оповещения о нарушении установленных пределов через e-mail или опционально через SMS