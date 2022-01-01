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WiFi логгер данных testo Saveris 2-T1
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Логгеры данных температуры
    WiFi логгер данных testo Saveris 2-T1
    Арт. geototal_642
    WiFi логгер данных testo Saveris 2-T1
    WiFi логгер данных testo Saveris 2-T1
    WiFi логгер данных testo Saveris 2-T1
      WiFi логгер данных testo Saveris 2-T1
      WiFi логгер данных testo Saveris 2-T1
      WiFi логгер данных testo Saveris 2-T1

      WiFi логгер данных testo Saveris 2-T1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_642

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. диапазон измерений температуры, °C
      		-30
      Макс. диапазон измерений температуры, °C
      		50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • WiFi-логгер testo Saveris 2-T1 предназначен для мониторинга температуры на складах, в производственных помещениях, а также в холодильных камерах. Температура измеряется при помощи встроенного сенсора. Измеренные значения сохраняются во встроенной памяти логгера, а также передаются в облачное хранилище Testo Cloud через существующую WiFi-сеть. Вы можете получить доступ к измеренным значениям удаленно при помощи подключенного к Интернет смартфона, планшета или ПК.

        Преимущества

        • Автоматизированный мониторинг температуры при помощи встроенного сенсора
        • Легкая в установке и эксплуатации система WiFi-логгеров
        • Удаленный доступ к данным при помощи смартфона, планшета или ПК
        • Сигнальные оповещения о нарушении установленных пределов через e-mailили опционально через SMS