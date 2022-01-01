WiFi логгер данных testo Saveris 2-T1
Арт. geototal_642
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. диапазон измерений температуры, °C
|-30
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Макс. диапазон измерений температуры, °C
|50
- WiFi-логгер testo Saveris 2-T1 предназначен для мониторинга температуры на складах, в производственных помещениях, а также в холодильных камерах. Температура измеряется при помощи встроенного сенсора. Измеренные значения сохраняются во встроенной памяти логгера, а также передаются в облачное хранилище Testo Cloud через существующую WiFi-сеть. Вы можете получить доступ к измеренным значениям удаленно при помощи подключенного к Интернет смартфона, планшета или ПК.
Преимущества
- Автоматизированный мониторинг температуры при помощи встроенного сенсора
- Легкая в установке и эксплуатации система WiFi-логгеров
- Удаленный доступ к данным при помощи смартфона, планшета или ПК
- Сигнальные оповещения о нарушении установленных пределов через e-mailили опционально через SMS