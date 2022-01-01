WiFi логгер данных testo Saveris 2-T2

testo Saveris 2-T2 - testo Saveris 2-T2 - WiFi-логгер данных температуры c 2-мя разъёмами для внешних зондов NTC или дверных контактов.

Преимущества

Автоматизированный мониторинг температуры при помощи подключаемых внешних зондов температуры или дверного контакта (опционально)

Легкая в установке и эксплуатации система WiFi-логгеров

Удаленный доступ к данным при помощи смартфона, планшета или ПК

Сигнальные оповещения о нарушении установленных пределов через e-mail или (опционально) через SMS

WiFi-логгер testo Saveris 2-T2 предназначен для мониторинга температуры на складах, в производственных помещениях, а также в холодильных камерах. Температура измеряется при помощи подключаемых внешних температурных зондов NTC. Измеренные значения сохраняются во встроенной памяти логгера, а также передаются в облачное хранилище Testo Cloud через существующую WiFi-сеть. Вы можете получить доступ к измеренным значениям удаленно при помощи подключенного к Интернет смартфона, планшета или ПК. Для использования этого прибора необходимо наличие зонда.