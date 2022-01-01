WiFi логгер данных testo Saveris 2-T3

Преимущества

Автоматизированный мониторинг температуры в широком диапазоне (от -195 до +1350 °C) при помощи подключаемых внешних термопар

Легкая в установке и эксплуатации система WiFi логгеров

Удаленный доступ к данным при помощи смартфона, планшета или ПК

Сигнальные оповещения о нарушении установленных пределов через e-mail или опционально через SMS

testo Saveris 2-T3 - WiFi-логгер данных с дисплеем и двумя разъемами для подключения внешних термопар. WiFi-логгер testo Saveris 2-T3 предназначен для мониторинга температуры на складах, в производственных помещениях, а также в холодильных камерах. Температура измеряется при помощи подключаемых внешних термопар различных типов. Измеренные значения сохраняются во встроенной памяти логгера, а также передаются в облачное хранилище Testo Cloud через существующую WiFi сеть. Вы можете получить доступ к измеренным значениям удаленно при помощи подключенного к Интернет смартфона, планшета или ПК. Для использования этого прибора необходимо наличие зонда.