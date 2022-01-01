Насос центробежный Wilo WJ 203EM
Арт. X169194711
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
Подробное описание товара:Насос Wilo WJ 203 EM применяется во многих сферах. Способен перекачивать воду из колодцев, баков и резервуаров, отводить воды из затопленных подвалов. Удобен для перемещения благодаря ручке. Отличается прочностью, длительной эксплуатацией и надежностью. Насосом Wilo-WJ-X легко управлять благодаря встроенному включателю/выключателю. Готовый к подключению благодаря имеющемуся кабелю электропитания (2 м) с ударопрочным штекером с защитным контактом. Подсоединение для трехфазных исполнений через клеммную коробку. Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, выполнены в антикоррозионном исполнении.
Особенности и Преимущества:
- Несущая рама для удобства переноски.
- Ударопрочный корпус из нержавеющей стали.
- Все детали, находящиеся в контакте с водой, изготовлены из нержавеющей стали.
- Однофазный электродвигатель.
- Тепловая защита.
- Скользящее торцевое уплотнение из керамики/графита.
- Диффузор/инжектор из материала Noryl.
- Уплотнения из NBR.
Комплектация:
- Насос с несущей рамой.
- Инструкция по монтажу и эксплуатации.