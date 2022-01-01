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Насос центробежный Wilo WJ 203EM
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Поверхностные насосы
    Насос центробежный Wilo WJ 203EM
    Арт. X169194711
    Насос центробежный Wilo WJ 203EM

      Насос центробежный Wilo WJ 203EM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169194711

      Характеристики

      Производитель
      		Wilo
      Страна производства
      		Германия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Насос Wilo WJ 203 EM применяется во многих сферах. Способен перекачивать воду из колодцев, баков и резервуаров, отводить воды из затопленных подвалов. Удобен для перемещения благодаря ручке. Отличается прочностью, длительной эксплуатацией и надежностью. Насосом Wilo-WJ-X легко управлять благодаря встроенному включателю/выключателю. Готовый к подключению благодаря имеющемуся кабелю электропитания (2 м) с ударопрочным штекером с защитным контактом. Подсоединение для трехфазных исполнений через клеммную коробку. Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, выполнены в антикоррозионном исполнении.

        Особенности и Преимущества:

        • Несущая рама для удобства переноски.
        • Ударопрочный корпус из нержавеющей стали.
        • Все детали, находящиеся в контакте с водой, изготовлены из нержавеющей стали.
        • Однофазный электродвигатель.
        • Тепловая защита.
        • Скользящее торцевое уплотнение из керамики/графита.
        • Диффузор/инжектор из материала Noryl.
        • Уплотнения из NBR.

        Комплектация:

        1. Насос с несущей рамой.
        2. Инструкция по монтажу и эксплуатации.