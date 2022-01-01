Насос центробежный Wilo WJ 203EM

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Несущая рама для удобства переноски.

Ударопрочный корпус из нержавеющей стали.

Все детали, находящиеся в контакте с водой, изготовлены из нержавеющей стали.

Однофазный электродвигатель.

Тепловая защита.

Скользящее торцевое уплотнение из керамики/графита.

Диффузор/инжектор из материала Noryl.

Уплотнения из NBR.

Комплектация:

Насос с несущей рамой. Инструкция по монтажу и эксплуатации.

Насос Wilo WJ 203 EM применяется во многих сферах. Способен перекачивать воду из колодцев, баков и резервуаров, отводить воды из затопленных подвалов. Удобен для перемещения благодаря ручке. Отличается прочностью, длительной эксплуатацией и надежностью. Насосом Wilo-WJ-X легко управлять благодаря встроенному включателю/выключателю. Готовый к подключению благодаря имеющемуся кабелю электропитания (2 м) с ударопрочным штекером с защитным контактом. Подсоединение для трехфазных исполнений через клеммную коробку. Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, выполнены в антикоррозионном исполнении.