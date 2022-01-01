Wilton Classic слесарная F-образная струбцина 100х450 мм 660S-18

Слесарная F-образная цельнометаллическая струбцина с усилием зажима до 300 кгс. Неподвижная часть захвата образована отогнутым участком направляющего профиля и имеет отформованную площадку-упор. Профиль полнотелый из высоколегированной инструментальной стали сечением 20х10 мм с долами для облегчения. Подвижная часть захвата перемещается свободно и блокируется за счет расклинивания под усилием разжима. Для более надежной и четкой фиксации рабочая поверхность имеет насечки. Винтовой механизм с упорной трапециевидной резьбой и металлическим воротком.