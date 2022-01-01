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Wilton Classic слесарная F-образная струбцина 120х200 мм 1200S-8
Найти аналог
Струбцины
    Wilton Classic слесарная F-образная струбцина 120х200 мм 1200S-8
    Арт. jet_16510
    Wilton Classic слесарная F-образная струбцина 120х200 мм 1200S-8
    Wilton Classic слесарная F-образная струбцина 120х200 мм 1200S-8
      Wilton Classic слесарная F-образная струбцина 120х200 мм 1200S-8
      Wilton Classic слесарная F-образная струбцина 120х200 мм 1200S-8

      Wilton Classic слесарная F-образная струбцина 120х200 мм 1200S-8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_16510

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Габариты, мм
      		315x180x38
      Класс товара
      		бытовой
      Вес, кг
      		1.1
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Слесарная F-образная цельнометаллическая струбцина с усилием зажима до 550 кгс. Неподвижная часть захвата образована отогнутым участком направляющего профиля и имеет отформованную площадку-упор. Профиль полнотелый из высоколегированной инструментальной стали сечением 22х11 мм с долами для облегчения. Подвижная часть захвата перемещается свободно и блокируется за счет расклинивания под усилием разжима. Для более надежной и четкой фиксации рабочая поверхность имеет насечки. Винтовой механизм с упорной трапециевидной резьбой и металлическим воротком.