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Тиски Wilton Utility HD 648UHD (200 мм)
5.0
2
20 900 ₽
Слесарные тиски
    Тиски Wilton Utility HD 648UHD (200 мм)
    Арт. О00000009264
    5.0
    2
    Тиски Wilton Utility HD 648UHD (200 мм)
    Тиски Wilton Utility HD 648UHD (200 мм)
    Тиски Wilton Utility HD 648UHD (200 мм)
      Тиски Wilton Utility HD 648UHD (200 мм)
      Тиски Wilton Utility HD 648UHD (200 мм)
      Тиски Wilton Utility HD 648UHD (200 мм)

      Тиски Wilton Utility HD 648UHD (200 мм)

      20 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
      Арт. О00000009264
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Наличие наковальни
      		Да
      Рабочий ход, мм
      		215
      Все характеристики
      20 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Тиски Wilton Utility HD 648UHD, 200 мм 28816EU используются для зажима деталей диаметром от 16 до 98 мм с целью дальнейшей их обработки. Чугунный корпус обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Наковальня позволяет проводить обработку детали молотом. Удобное крепление к рабочей поверхности обеспечивают специальные монтажные отверстия.

        Преимущества

        • Литой из серого чугуна корпус
        • Сменные губки с рифленой поверхностью
        • Трубный захват
        • Поворотное на 360° основание
        • Четыре отверстия для крепления Wilton Utility HD 648UHD, 200 мм 28816EU к верстаку
        • Наковальня сверху корпуса