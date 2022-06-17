Тиски Wilton Utility HD 648UHD (200 мм)
Арт. О00000009264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Наличие наковальни
|Да
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Рабочий ход, мм
|215
- Тиски Wilton Utility HD 648UHD, 200 мм 28816EU используются для зажима деталей диаметром от 16 до 98 мм с целью дальнейшей их обработки. Чугунный корпус обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Наковальня позволяет проводить обработку детали молотом. Удобное крепление к рабочей поверхности обеспечивают специальные монтажные отверстия.
Преимущества
- Литой из серого чугуна корпус
- Сменные губки с рифленой поверхностью
- Трубный захват
- Поворотное на 360° основание
- Четыре отверстия для крепления Wilton Utility HD 648UHD, 200 мм 28816EU к верстаку
- Наковальня сверху корпуса