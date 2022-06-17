Тиски Wilton Utility HD 648UHD, 200 мм 28816EU используются для зажима деталей диаметром от 16 до 98 мм с целью дальнейшей их обработки. Чугунный корпус обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Наковальня позволяет проводить обработку детали молотом. Удобное крепление к рабочей поверхности обеспечивают специальные монтажные отверстия.

Преимущества

Литой из серого чугуна корпус

Сменные губки с рифленой поверхностью

Трубный захват

Поворотное на 360° основание

Четыре отверстия для крепления Wilton Utility HD 648UHD, 200 мм 28816EU к верстаку

Наковальня сверху корпуса