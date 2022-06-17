Тиски Wilton Utility 674U (115 мм)
Арт. О00000010674
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Наличие наковальни
|Да
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Макс. глубина зажима, мм
|70
Тиски Wilton Utility 674U 115 мм 28818EU - практичная и надежная модель для фиксации деталей цилиндрической формы диаметром от 3 до 38 мм. Тиски выполнены из прочного литого чугуна. Наковальня позволяет проводить обработку детали ударными инструментами. Глубина зажима - 70 мм.
Преимущества
- Литой из серого чугуна корпус
- Сменные губки с рифленой поверхностью
- Трубный захват
- Поворотное на 360° основание
- Четыре отверстия для крепления Wilton Utility 674U 115 мм 28818EU к верстаку
- Наковальня сверху корпуса