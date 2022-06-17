Тиски Wilton Utility 674U 115 мм 28818EU - практичная и надежная модель для фиксации деталей цилиндрической формы диаметром от 3 до 38 мм. Тиски выполнены из прочного литого чугуна. Наковальня позволяет проводить обработку детали ударными инструментами. Глубина зажима - 70 мм.

Преимущества