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Тиски Wilton Utility 674U (115 мм)
5.0
2
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски Wilton Utility 674U (115 мм)
    Арт. О00000010674
    5.0
    2
    Тиски Wilton Utility 674U (115 мм)
    Тиски Wilton Utility 674U (115 мм)
    Тиски Wilton Utility 674U (115 мм)
      Тиски Wilton Utility 674U (115 мм)
      Тиски Wilton Utility 674U (115 мм)
      Тиски Wilton Utility 674U (115 мм)

      Тиски Wilton Utility 674U (115 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010674
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Наличие наковальни
      		Да
      Макс. глубина зажима, мм
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тиски Wilton Utility 674U 115 мм 28818EU - практичная и надежная модель для фиксации деталей цилиндрической формы диаметром от 3 до 38 мм. Тиски выполнены из прочного литого чугуна. Наковальня позволяет проводить обработку детали ударными инструментами. Глубина зажима - 70 мм.

        Преимущества

        • Литой из серого чугуна корпус
        • Сменные губки с рифленой поверхностью
        • Трубный захват
        • Поворотное на 360° основание
        • Четыре отверстия для крепления Wilton Utility 674U 115 мм 28818EU к верстаку
        • Наковальня сверху корпуса