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Распределительный коллектор Warme WKS 80B (3 выхода, черный)
Арт. X16913822722
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Присоединительный размер, дюйм
|1-1 1/4
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Тип резьбы
|наружняя
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- Настенный распределительный коллектор Warme WKS80.3 на 3 контура с разделением подающей и обратной линий. Эксплуатация коллектора требует обязательного применения насосных групп Warme Maske на контурах теплого пола/бойлера или радиаторного отопления. Применение насосных групп сокращает в 10 раз время монтажа системы обвязки котельной и обеспечивает хозяину дома или эксплутационной службе комфортное и простое управление отдельными поэтажными контурами отопления, теплых полов, бойлера и вентиляции. Предусмотрена защита насосов контуров потребителей и насоса котла от перепадов давления при отключении контуров. Для этого необходимо установить гидроразделитель (гидрострелку) Warme. Распределительный коллектор Warme рекомендуется к установке в малоэтажных загородных частных домах.
Преимущества
- Мощность, кВт - до 80
- Расстояние между осями подключения группы, мм - 125
- Материал - черная сталь
- Цвет - Черный
- Количество контуров - 3
- Диаметр, дюймов - 1х1,1/4
- Объем, м3/ч - 3,63
- Размеры, мм - 700/160/80