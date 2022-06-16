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Распределительный коллектор Warme WKS 80B (4 выхода, черный)
Арт. X16913822723
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Присоединительный размер, дюйм
|1-1 1/4
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Тип резьбы
|наружняя
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- Настенный компактный распределительный коллектор Warme WKS80.31B на 4 контура (Компакт 3+1) с разделением подающей и обратной линий. Эксплуатация коллектора требует применения насосных групп на контурах потребителей. Предусмотрена защита насосов контуров и котла от перепадов давления при отключении контуров. Для этого необходимо установить гидроразделитель (гидрострелку) WGR80.BG. Котел в системе отопления работает значительно эффективнее, если в системе отопления включен распределительный коллектор Warme с гидроразделителем WGR80.BG. Распределительный коллектор Warme рекомендуется к установке в малоэтажных загородных частных домах. Благодаря установке распределительного компактного коллектора Warme Compact WKS80.31B в доме монтируются отдельные поэтажные контуры радиаторного отопления и теплых полов, бойлера косвенного нагрева, вентиляции с собственным последующим ручным или автоматическим регулированием температуры.
Преимущества
- Мощность, кВт - до 80
- Расстояние между осями подключения группы, мм - 125
- Материал - черная сталь
- Цвет - Черный
- Количество контуров - 4
- Диаметр, дюймов - 1х1,1/4
- Объем, м3/ч - 3,63
- Размеры, мм - 700/160/80