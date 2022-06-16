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Распределительный коллектор Warme WKS 80B (4 выхода, черный)
5.0
2
5 690 ₽
Группы безопасности и предохранительные узлы
  • Персональная скидка
Распределительный коллектор Warme WKS 80B (4 выхода, черный)
Арт. X16913822723
5.0
2
Распределительный коллектор Warme WKS 80B (4 выхода, черный)
  • Персональная скидка

Распределительный коллектор Warme WKS 80B (4 выхода, черный)

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5 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16913822723
5.0
2

Характеристики

Производитель
Warme
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Присоединительный размер, дюйм
1-1 1/4
Тип резьбы
наружняя
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Нет в наличии
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Алюминиевый радиатор Royal Thermo Biliner Alum 500 НС-1173470 (12 секций)
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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Настенный компактный распределительный коллектор Warme WKS80.31B на 4 контура (Компакт 3+1) с разделением подающей и обратной линий. Эксплуатация коллектора требует применения насосных групп на контурах потребителей. Предусмотрена защита насосов контуров и котла от перепадов давления при отключении контуров. Для этого необходимо установить гидроразделитель (гидрострелку) WGR80.BG. Котел в системе отопления работает значительно эффективнее, если в системе отопления включен распределительный коллектор Warme с гидроразделителем WGR80.BG. Распределительный коллектор Warme рекомендуется к установке в малоэтажных загородных частных домах. Благодаря установке распределительного компактного коллектора Warme Compact WKS80.31B в доме монтируются отдельные поэтажные контуры радиаторного отопления и теплых полов, бойлера косвенного нагрева, вентиляции с собственным последующим ручным или автоматическим регулированием температуры.

    Преимущества

    • Мощность, кВт - до 80
    • Расстояние между осями подключения группы, мм - 125
    • Материал - черная сталь
    • Цвет - Черный
    • Количество контуров - 4
    • Диаметр, дюймов - 1х1,1/4
    • Объем, м3/ч - 3,63
    • Размеры, мм - 700/160/80