Распределительный коллектор Warme WKS 80B (4 выхода, черный)

Преимущества

Мощность, кВт - до 80

Расстояние между осями подключения группы, мм - 125

Материал - черная сталь

Цвет - Черный

Количество контуров - 4

Диаметр, дюймов - 1х1,1/4

Объем, м3/ч - 3,63

Размеры, мм - 700/160/80

Настенный компактный распределительный коллектор Warme WKS80.31B на 4 контура (Компакт 3+1) с разделением подающей и обратной линий. Эксплуатация коллектора требует применения насосных групп на контурах потребителей. Предусмотрена защита насосов контуров и котла от перепадов давления при отключении контуров. Для этого необходимо установить гидроразделитель (гидрострелку) WGR80.BG. Котел в системе отопления работает значительно эффективнее, если в системе отопления включен распределительный коллектор Warme с гидроразделителем WGR80.BG. Распределительный коллектор Warme рекомендуется к установке в малоэтажных загородных частных домах. Благодаря установке распределительного компактного коллектора Warme Compact WKS80.31B в доме монтируются отдельные поэтажные контуры радиаторного отопления и теплых полов, бойлера косвенного нагрева, вентиляции с собственным последующим ручным или автоматическим регулированием температуры.