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Распределительный коллектор с накидными гайками WKS 85F (4 выхода, черный)
5.0
2
5 245 ₽
Группы безопасности и предохранительные узлы
  • Персональная скидка
Распределительный коллектор с накидными гайками WKS 85F (4 выхода, черный)
Арт. X16913822720
5.0
2
Распределительный коллектор с накидными гайками WKS 85F (4 выхода, черный)
  • Персональная скидка

Распределительный коллектор с накидными гайками WKS 85F (4 выхода, черный)

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5 245 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16913822720
5.0
2

Характеристики

Производитель
Warme
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Присоединительный размер, дюйм
1 1/2-1 1/2
Макс. давление, бар
6
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 245 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Настенный распределительный коллектор для отопления Warme WKS85.4.F на 4 контура с разделением подающей и обратной линий. Эксплуатация коллектора требует обязательного применения насосных групп Warme Maske на контурах теплого пола/бойлера или радиаторного отопления. Применение насосных групп сокращает в 10 раз время монтажа системы обвязки котельной и обеспечивает хозяину дома или эксплутационной службе комфортное и простое управление отдельными поэтажными контурами отопления, теплых полов, бойлера и вентиляции. Предусмотрена защита насосов контуров потребителей и насоса котла от перепадов давления при отключении контуров. Для этого необходимо установить гидроразделитель (гидрострелку) Warme. Распределительный коллектор для отопления Warme рекомендуется к установке в малоэтажных загородных частных домах.

    Преимущества

    • Мощность, кВт - до 85
    • Расстояние между осями подключения группы, мм - 125
    • Материал - черная сталь
    • Цвет - Черный
    • Количество контуров - 4
    • Диаметр, дюймов - 1,1/2х1,1/2
    • Объем, м3/ч - 4
    • Размеры, мм - 950/160/80