Тиски Wilton Мастерская WS5

Тиски слесарные, модель WS5, представляют собой универсальную оснастку, применяемую для выполнения различных слесарных работ в быту и на производстве. Приспособление имеет надежный литой корпус из чугуна высокой прочности, устойчивое основание. Вес приспособления составляет 14 кг. Рабочий ход тисков 125 мм. Наличие поворотного механизма обеспечивает фиксацию заготовок и деталей в любом положении, относительно диаметральной плоскости. Тиски оснащены тисочными губками, имеющих рифленую поверхность шириной 125 мм, создавая широкую зону прихвата. Оснастка имеет приспособления, позволяющие удобно фиксировать трубы и заготовки цилиндрической формы диаметром до 40 мм.