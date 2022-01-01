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Тиски Wilton Мастерская WS5
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Слесарные тиски
    Тиски Wilton Мастерская WS5
    Арт. jet_13043
    Тиски Wilton Мастерская WS5
    Тиски Wilton Мастерская WS5
      Тиски Wilton Мастерская WS5
      Тиски Wilton Мастерская WS5

      Тиски Wilton Мастерская WS5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13043

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Функция поворота
      		Нет
      Класс товара
      		бытовой
      Тип зажимного инструмента
      		тиски
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски слесарные, модель WS5, представляют собой универсальную оснастку, применяемую для выполнения различных слесарных работ в быту и на производстве. Приспособление имеет надежный литой корпус из чугуна высокой прочности, устойчивое основание. Вес приспособления составляет 14 кг. Рабочий ход тисков 125 мм. Наличие поворотного механизма обеспечивает фиксацию заготовок и деталей в любом положении, относительно диаметральной плоскости. Тиски оснащены тисочными губками, имеющих рифленую поверхность шириной 125 мм, создавая широкую зону прихвата. Оснастка имеет приспособления, позволяющие удобно фиксировать трубы и заготовки цилиндрической формы диаметром до 40 мм.