Тиски Wilton Мастерская WS8

Тиски слесарные, модель WS8, представляют собой универсальную оснастку, применяемую в слесарных работах различного направления. Тиски типа «Мастерская» изготовлены из прочного, литейного чугуна, весят 33 кг. и обладают рабочим ходом 200 мм. Приспособление оснащено поворотным механизмом с функцией поворота на 360 0 в горизонтальной плоскости, обеспечивающим фиксацию заготовки в необходимом положении. Тисочные губки имеют рифленую поверхность шириной 200 мм, обеспечивающие жесткий захват заготовок. Приспособление оборудовано наковальней и имеет приспособления в конструкции, предназначенные для фиксации труб и заготовок цилиндрической формы диаметром до 40 мм.