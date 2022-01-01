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Тиски Wilton Мастерская WS8
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Слесарные тиски
    Тиски Wilton Мастерская WS8
    Арт. jet_13045
    Тиски Wilton Мастерская WS8
    Тиски Wilton Мастерская WS8
      Тиски Wilton Мастерская WS8
      Тиски Wilton Мастерская WS8

      Тиски Wilton Мастерская WS8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13045

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Функция поворота
      		Нет
      Класс товара
      		бытовой
      Тип зажимного инструмента
      		тиски
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски слесарные, модель WS8, представляют собой универсальную оснастку, применяемую в слесарных работах различного направления. Тиски типа «Мастерская» изготовлены из прочного, литейного чугуна, весят 33 кг. и обладают рабочим ходом 200 мм. Приспособление оснащено поворотным механизмом с функцией поворота на 360 0 в горизонтальной плоскости, обеспечивающим фиксацию заготовки в необходимом положении. Тисочные губки имеют рифленую поверхность шириной 200 мм, обеспечивающие жесткий захват заготовок. Приспособление оборудовано наковальней и имеет приспособления в конструкции, предназначенные для фиксации труб и заготовок цилиндрической формы диаметром до 40 мм.