Газовый тепловентилятор WWQ GH-10
Арт. Ю00000030286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|0.75
- Газовый тепловентилятор GH-10 — воздухонагреватель, работающий на газовом топливе. В качестве топлива в данным приборе используется газ пропан или газовая смесь пропан/бутан. Данный газовый тепловентилятор предназначен для обогрева и просушивания строящихся объектов, складских помещений, ангаров.
Преимущества
- В качестве топлива в данном приборе используется газ пропан или газовая смесь пропан/бутан
- Тепловентилятор предназначен для обогрева и просушивания строящихся объектов, складских помещений, ангаров
- Прибор имеет пьезоподжиг
- Термопара прекратит подачу газа при затухании пламени
- Прибор WWQ GH-10 оснащен защитной сеткой на сопле прибора
- Защитный термостат от перегрева
- Комплектуется редуктором давления
- Удобная ручка для транспортировки
- Шланг увеличенной длины с присоединительными штуцерами для подключения к газовому баллону