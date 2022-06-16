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Газовый тепловентилятор WWQ GH-15
5.0
2
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Газовый тепловентилятор WWQ GH-15
    Арт. Ю00000030287
    5.0
    2
    Газовый тепловентилятор WWQ GH-15
    Газовый тепловентилятор WWQ GH-15
    Газовый тепловентилятор WWQ GH-15
      Газовый тепловентилятор WWQ GH-15
      Газовый тепловентилятор WWQ GH-15
      Газовый тепловентилятор WWQ GH-15

      Газовый тепловентилятор WWQ GH-15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000030287
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WWQ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		1.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый тепловентилятор GH-15 — воздухонагреватель, работающий на газовом топливе. В качестве топлива в данным приборе используется газ пропан или газовая смесь пропан/бутан. Данный газовый тепловентилятор предназначен для обогрева и просушивания строящихся объектов, складских помещений, ангаров.

        Преимущества

        • В качестве топлива в данном приборе используется газ пропан или газовая смесь пропан/бутан
        • Тепловентилятор предназначен для обогрева и просушивания строящихся объектов, складских помещений, ангаров
        • Прибор имеет пьезоподжиг
        • Термопара прекратит подачу газа при затухании пламени
        • Прибор WWQ GH-15 оснащен защитной сеткой на сопле прибора
        • Защитный термостат от перегрева
        • Комплектуется редуктором давления
        • Удобная ручка для транспортировки
        • Шланг увеличенной длины с присоединительными штуцерами для подключения к газовому баллону