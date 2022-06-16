Газовый тепловентилятор WWQ GH-15

Преимущества

В качестве топлива в данном приборе используется газ пропан или газовая смесь пропан/бутан

Тепловентилятор предназначен для обогрева и просушивания строящихся объектов, складских помещений, ангаров

Прибор имеет пьезоподжиг

Термопара прекратит подачу газа при затухании пламени

Прибор WWQ GH-15 оснащен защитной сеткой на сопле прибора

Защитный термостат от перегрева

Комплектуется редуктором давления

Удобная ручка для транспортировки

Шланг увеличенной длины с присоединительными штуцерами для подключения к газовому баллону

Газовый тепловентилятор GH-15 — воздухонагреватель, работающий на газовом топливе. В качестве топлива в данным приборе используется газ пропан или газовая смесь пропан/бутан. Данный газовый тепловентилятор предназначен для обогрева и просушивания строящихся объектов, складских помещений, ангаров.