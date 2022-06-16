Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тепловентилятор WWQ TB-02SE
5.0
2
Найти аналог
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор WWQ TB-02SE
    Арт. Ю00000026611
    5.0
    2
    Тепловентилятор WWQ TB-02SE
    Тепловентилятор WWQ TB-02SE
      Тепловентилятор WWQ TB-02SE
      Тепловентилятор WWQ TB-02SE

      Тепловентилятор WWQ TB-02SE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000026611
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WWQ
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, Вт
      		2000
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор WWQ TB-02SE представляет собой компактный обогревательный прибор, с помощью которого можно быстро нагреть помещение. Конструкция выполнена из прочного материала. В верхней части расположена панель управления. Обогреватель оснащен двумя режимами работы, функцией вентиляции без нагрева, термостатом и термозащитой.

        Преимущества

        • Компактный бытовой электрический нагревательный прибор, предназначенный для нагрева воздуха только внутри жилых помещений
        • Оборудован спиральным нагревательным элементом
        • Имеет два режима работы - 1000/2000 Вт
        • Регулируемый термостат позволяет поддерживать температуру в заданном режиме
        • Функция обдува воздухом без его нагрева
        • Датчиком аварийного перегрева отключит прибор, в случае, если температура нагревательного элемента достигнет опасного критического значения
        • Корпус WWQ TB-02SE изготовлен из прочного материала
        • Длина сетевого кабеля - 1,2 м
        • Интуитивно понятная панель управления
        • Настольный и напольный монтаж