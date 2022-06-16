Преимущества

Компактный бытовой электрический нагревательный прибор, предназначенный для нагрева воздуха только внутри жилых помещений

Оборудован спиральным нагревательным элементом

Имеет два режима работы - 1000/2000 Вт

Регулируемый термостат позволяет поддерживать температуру в заданном режиме

Функция обдува воздухом без его нагрева

Датчиком аварийного перегрева отключит прибор, в случае, если температура нагревательного элемента достигнет опасного критического значения

Корпус WWQ TB-02SE изготовлен из прочного материала

Длина сетевого кабеля - 1,2 м

Интуитивно понятная панель управления

Настольный и напольный монтаж

Тепловентилятор WWQ TB-02SE представляет собой компактный обогревательный прибор, с помощью которого можно быстро нагреть помещение. Конструкция выполнена из прочного материала. В верхней части расположена панель управления. Обогреватель оснащен двумя режимами работы, функцией вентиляции без нагрева, термостатом и термозащитой.