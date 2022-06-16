Тепловентилятор WWQ TB-02SE
Арт. Ю00000026611
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, Вт
|2000
|
Функция поворота
|Нет
- Тепловентилятор WWQ TB-02SE представляет собой компактный обогревательный прибор, с помощью которого можно быстро нагреть помещение. Конструкция выполнена из прочного материала. В верхней части расположена панель управления. Обогреватель оснащен двумя режимами работы, функцией вентиляции без нагрева, термостатом и термозащитой.
Преимущества
- Компактный бытовой электрический нагревательный прибор, предназначенный для нагрева воздуха только внутри жилых помещений
- Оборудован спиральным нагревательным элементом
- Имеет два режима работы - 1000/2000 Вт
- Регулируемый термостат позволяет поддерживать температуру в заданном режиме
- Функция обдува воздухом без его нагрева
- Датчиком аварийного перегрева отключит прибор, в случае, если температура нагревательного элемента достигнет опасного критического значения
- Корпус WWQ TB-02SE изготовлен из прочного материала
- Длина сетевого кабеля - 1,2 м
- Интуитивно понятная панель управления
- Настольный и напольный монтаж