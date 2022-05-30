Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм

Преимущества

Ящик-чемодан FIT 65620 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Изготовлен из алюминия, а внутренняя отделка выполнена из мягкого пористого материала, что обеспечивает более бережное хранение инструмента. Переставные перегородки позволяют максимально эффективно использовать внутреннее пространство. Чемодан надежно закрывается с помощью металлических защелок. Удобная рукоятка обеспечивает комфортную переноску. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он очень вместительный, помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой. Габаритные размеры: 430х310х130 мм.