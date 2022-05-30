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Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
5.0
3
4 370 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
    Арт. X28155124
    5.0
    3
    Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
    Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
    Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
    Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
    Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
    Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
    Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
    Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
      Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
      Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
      Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
      Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
      Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
      Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
      Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм
      Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм

      Ящик для инструмента Fit 65620, 430х310х130 мм

      4 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X28155124
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Fit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Канада
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      4 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик-чемодан FIT 65620 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Изготовлен из алюминия, а внутренняя отделка выполнена из мягкого пористого материала, что обеспечивает более бережное хранение инструмента. Переставные перегородки позволяют максимально эффективно использовать внутреннее пространство. Чемодан надежно закрывается с помощью металлических защелок. Удобная рукоятка обеспечивает комфортную переноску. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он очень вместительный, помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой. Габаритные размеры: 430х310х130 мм.

        Преимущества

        • Характеризуется повышенной прочностью, долговечностью и износостойкостью
        • Имеет два хромированных замка, выполненных из металла и запирающимися на специальный ключ
        • Компактные габаритные размеры
        • Малый вес