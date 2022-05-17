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Ящик для инструментов Blocker BR 3941 Boombox, 19"
5.0
2
2 440 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Blocker BR 3941 Boombox, 19"
    Арт. X28155121
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Blocker BR 3941 Boombox, 19"

      Ящик для инструментов Blocker BR 3941 Boombox, 19"

      2 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X28155121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		480
      Все характеристики
      2 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик Blocker Boombox 19 BR 3941 предназначен для хранения ручного и электроинструмента. 

        Преимущества

        • Модель изготовлена из прочного пластика и оснащена удобной ручкой, которая обеспечивает надежный перенос
        • Конструкция замка разработана специально для легкого открытия одной рукой, но при этом исключено случайное открывание ящика
        • За счёт опор в основании, ящик устойчивый и имеет максимальный объем хранения
        • Дополнительный съемный лоток и внешние отделения на крышке позволяют хранить необходимые инструменты и мелочи, например, саморезы и дюбели