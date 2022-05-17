Ящик для инструментов Blocker BR 3941 Boombox, 19"
Арт. X28155121
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
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Длина, мм
|480
- Ящик Blocker Boombox 19 BR 3941 предназначен для хранения ручного и электроинструмента.
Преимущества
- Модель изготовлена из прочного пластика и оснащена удобной ручкой, которая обеспечивает надежный перенос
- Конструкция замка разработана специально для легкого открытия одной рукой, но при этом исключено случайное открывание ящика
- За счёт опор в основании, ящик устойчивый и имеет максимальный объем хранения
- Дополнительный съемный лоток и внешние отделения на крышке позволяют хранить необходимые инструменты и мелочи, например, саморезы и дюбели